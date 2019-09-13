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腸病毒疫情來勢洶洶 嘉義縣停課班數增加48%

2019-09-13 17:13聯合報 記者卜敏正╱即時報導

腸病毒疫情來勢洶洶，嘉義縣今年截至9月12日止，健保門、急診腸病毒手足口症，和疱疹性咽峽炎就診，共計有4563人次，另透過嘉義縣學生請病假日誌顯示，腸病毒停課班級達109班，包括國小5班、幼兒園104班，較去年同期70班增加48.6%。

嘉義縣衛生局呼籲家長，幼兒出現發燒或手足口症時應提高警覺，並注意是否併發嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促及心跳加快等重症前兆病徵，應儘速就醫，避免延遲診治。

根據疾病管制署資料指出，今年腸病毒全國累計迄今36例重症，腸病毒71型達27例，腸病毒D68型、克沙奇A6型、A10型各2例、克沙奇A9型、B5型、伊科病毒11型各1例。嘉義縣有1例為克沙奇A9型。因此針對2歲以下的幼童，尤其是隔代教養或新住民家庭提供腸病毒防治與正確泡製漂白水的家戶訪視或團體衛教。

縣府為防範腸病毒疫情擴散，提供在校學生「給家長一封信」，讓家長了解落實勤洗手、咳嗽禮節及生病不上學外，使用漂白水消毒環境，也是腸病毒防治最好的方法之一。

嘉義縣政府還訂有「腸病毒通報及停課(托)防疫相關措施規定」，要求教、托育機構及家長，依照規定確實執行7天內幼兒園、托嬰中心2位、國小低年級及課後輔導班3位，國小中高年級4位被診斷手足口症、疱疹咽唊炎，或腸病毒症狀，該班應停課7天規定，若有疑似傳染病群聚事件時，應立即通報地方衛生主管機關及早介入，違反規定者將依傳染病防治法處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，共同維護「嘉」中學(幼)童的健康。

腸病毒疫情來勢洶洶，縣府提醒落實勤洗手、咳嗽禮節及生病不上學，使用漂白水消毒環境...
腸病毒疫情來勢洶洶，縣府提醒落實勤洗手、咳嗽禮節及生病不上學，使用漂白水消毒環境，也是腸病毒防治最好的方法之一。圖／嘉義縣政府提供
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腸病毒嘉義停課
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