中秋連假首日阿里山陸客僅百餘人 營業額驟減六成

2019-09-13 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



中秋連假第一天，也是陸客自由行喊停後第一個連續假日，過去陸客來台必去的嘉義縣阿里山森林遊樂區，陸客人數明顯減少，去年中秋3天連假，陸客進入園區人數有2632人次，但今天入園陸客僅百餘人，地方業者感嘆，8月中下旬後，觀光客明顯減少，攤商營收已大減六成，真的是慘澹經營。

嘉義林管處統計，今年1月到9月12日，阿里山森林遊樂區入園人數為106萬3106人次，陸客有37萬1132；比去去年同期入園數105萬5080人次，陸客31萬85人次，人數略為增加，但今年9月開始，疑受陸客自由行、團客減少影響，截至今天中午入園人數為2173人，其中陸客161人，與去年中秋連假3天總人數1萬1520人次，陸客數有2632人次，陸客數的確減少。

「停車場最近都沒滿過！」阿里山商店聯誼會長陳煌仁指出，過去許多車輛進入阿里山遊樂區，總擔心沒位置停車，但8月中下旬中國大陸宣布暫停陸客團後，遊客數真的直直落，這幾天已很少看見陸客到商店消費，連國際觀光客都不多，只能靠國旅，營業額大約漸少六成。