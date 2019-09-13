中秋節連假首日 台南安平遊客「熱爆了」

2019-09-13 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



中秋節連假第一天，也是陸客自由行喊停後第一個連續假日。台南市安平魅力商圈發展協會總幹事林敬朝指出，中秋節連假第一天，與平日周六、日人潮差不多，預估在5、6千人左右。「熱爆了」遊客說，景點美歸美，只是天氣太熱了，有點吃不消。

林敬朝分析，往常台南安平商圈陸客自由行人數不多，甚有大陸旅行團跳過、略過台南、安平，陸客自由行喊停，影響不大。他說，去年軍公教年改過關，台南安平商圈明顯感受到遊客人數下滑，後來台南市長選後，新任市長黃偉哲到安平促銷在地觀光，在人數上已有回升。

他強調，市府經發局與在地70多家商家推出街口支付、LINE PAY及第三方支付的行動支付，客單量有增加，原觀光客平均一次消費額約200元至300元，現在已達500元至600元。

他表示，暑假迄今造訪人數較往年稍減，約少一至二成，但客單量卻增加。他說，中秋節連假第一天人潮，與平日周六、日人潮差不多，預估在5000、6000人左右，一般而言，連假第二天人數會比較多，可能增加五、六成，期待人潮也能帶來商機。