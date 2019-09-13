中秋旅遊客運省錢趣 雲嘉南觀光景點客運路線看這裡

中秋節將屆，交通部公路總局為鼓勵民眾多多搭乘公共運輸紓解國道交通壅塞，自108年9月12日0時起，至9月15日24時止，推出疏運優惠三大措施，包括國道客運86條路線平均約85折優惠；39條台灣好行電子票證半價優惠；搭乘國道客運高鐵臺鐵10小時內轉乘地區客運提供基本里程或一段票免費優惠。

嘉義區監理所所長李輝宏表示，歡迎民眾中秋返鄉，多利用上述優惠來搭乘公共運輸，節省荷包與避開塞車時段。嘉義區監理所也推薦管轄區域內，多個交通路線知名景點讓遊客參考：

2.太平雲梯、太平老街、竹林茶坊 穿梭雲霧間，彷彿似神仙。從嘉義火車站出發，搭乘嘉義縣公車處「7304」、「7323」路線，再從梅山站轉乘「107」路線。太平雲梯預約購票網址： https://www.tpticket.tw/。

3.奮起湖老街、四方竹、杉林木棧道 迷人的景緻，歲月的味道。從高鐵嘉義站出發「7329A」路線往返共2班，從嘉義火車站出發「7302」路線往返共4班、「7322AD」路線往返共4班。

4.阿里山森林遊樂園區，與星星月亮最近的距離，夕陽月亮日出雲海，太陽月亮一起看。從高鐵嘉義站出發「7329」路線往返共8班，從嘉義火車站出發「7322」路線往返共20班。

5.嘉義布袋商港-澎湖 最快的時間到澎湖，今年只到9月底，要玩趁現在。從嘉義火車站搭嘉義客運「7209J」路線每日往返共2班、高鐵嘉義站搭嘉義客運「7209J」及阿里山客運「168A」路線每日往返各2班，新營火車站搭新營客運「7410A」路線每日往返共6班。

6.關子嶺、水火同源、碧雲寺 泡關子嶺之泉，聽關子嶺之戀。從嘉義火車站搭乘「7214」路線往返共22班，高鐵嘉義站搭乘「台灣好行33」路線往返共6班，從新營火車站搭乘「黃幹線」至白河站，轉乘「黃12」、「黃13」路線。

7. 嘉義市區公車市區1路、光林我嘉66路、市區7路，自108年9月1日起至12月31日止，憑電子票證免費搭乘。光林我嘉66路沿線行經：香湖公園、秀泰影城、三越遠東商圈、城隍廟、檜意森活村、獄政博物館、嘉義公園、228紀念館、大雅路商圈及蘭潭風景區，假日往返共40班，刷卡不收費，歡迎來嘉民眾多多搭乘。

嘉義區監理所鼓勵民眾出門遊玩，手機可下載安裝「iBus公路客運」APP軟體，路線站位、班次票價、到站時間都能掌握在手，享受公共運輸的便捷。