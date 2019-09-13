飛蝨類害蟲侵入嘉南農田產卵 種植水稻農友請留意防治

2019-09-13 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南區農業改良場最近在台南市後壁區發現許多飛蝨類害蟲產卵痕跡與卵塊，水稻褐飛蝨於第二期稻作乳熟期至糊熟期間為害最嚴重，呼籲農友加強注意田間發生情形，適時防治，避免蟲害蔓延擴散，減少損失。

台南農改場表示，田間常見飛蝨類有褐飛蝨、白背飛蝨及斑飛蝨等。褐飛蝨成蟲及若蟲危害時，群集於稻叢基部刺吸稻株養液為食，被害株之基部常可見汙濁分泌物。

在褐飛蝨族群密度低時，由稻株外表無從察覺異狀；族群密度增加時可導致稻株黃化，影響稔實率。發生危害時，可使稻株於短期內枯萎倒伏；中度被害田，枯萎情況常呈不規則圓圈狀，嚴重田則圓圈相連而成全面枯萎，稱為「蝨燒」。

農改場呼籲農友，水稻生長期後如發現每叢水稻褐飛蝨平均密度在5隻以上時，就應進行防治。藥劑處理應儘量噴佈在水稻植株莖部，效果較佳。

農友可參考水稻登記藥劑進行用用藥，或參考防檢局根據抗藥性管理整理水稻蛾類用藥選擇藥劑，也可參考防檢局根據抗藥性管理整理飛蝨葉蟬類用藥整理選擇藥劑。若有防治上的問題可與臺南區農業改良場研究人員聯絡：06-5912901轉308張淳淳、303陳昇寬。嘉義分場05-5371574。