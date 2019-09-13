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中秋閃不停！高鐵嘉義站快閃表演一場接一場

2019-09-13 14:35聯合報 記者卜敏正╱即時報導

中秋連假高鐵嘉義站湧現返鄉人潮，包括嘉義縣水上國中管樂班學生、愛心藥局長照機構銀髮阿公阿嬤、嘉縣朴子姐妹連線的國標兒童班、嘉義愛舞國標拉丁舞團，與太保市公所，從昨晚到今天上午，一連在高鐵嘉義站進行5場快閃演出，返鄉旅客看到熱鬧表演，都駐足欣賞、鼓掌，直言「過節返鄉氣氛好熱鬧！」

水上國中管樂班學生，昨晚到高鐵嘉義站快閃演出，縣議員林緗亭也加入表演爵士鼓，與學生共同演奏「夜來香」及「童話」兩首樂曲，校長洪文祥說，學校10年前設立音樂藝術才能班，管樂班提供學生適性發展的機會，多次獲得嘉義縣管樂比賽國中組優等，學校成立「管樂班家長後援會」，讓家長共同參與，也積極尋找表演舞台、培養學生自信心。

嘉義縣愛心藥局長照機構，今天上午9點也到嘉義高鐵站舉辦快閃表演。由長輩和預防及延緩失智失能指導老師賴育溱，一起表演「船頂的歐里桑、洗刷刷」兩首輕快歌曲表演，讓經過高鐵站的遊子，放下手邊匆忙事務、停下腳步，跟著音樂輕快節奏，親身感受爸媽在「嘉」歡迎遊子歸來、一起慶中秋。

嘉義縣議員黃嫈珺，與夫婿金牌國標舞老師翁仲德，10點也帶領小舞者到高鐵嘉義站演出，獲得滿場熱情掌聲，這群小舞者年紀雖小，卻有豐富演出經驗，日前還參加民視「舞力全開」小小舞王比賽，朴子國中學生陳冠任，獲得推廣組13歲單人兩項拉丁第一名榮耀，其他選手也獲得佳績，今天以優雅舞姿演出多曲國標舞蹈，讓許多遊客進入高鐵大廳，享受與藝術不期而遇的驚喜。

太保市長黃榮利、太保市農會總幹事黃麗貞等人，今也帶領社區長輩到高鐵站演出，銀髮阿嬤奮力表演鼓術、小朋友隨音樂演出兒童舞蹈，都吸引許多遊客目光，黃榮利除歡迎遊客回到嘉義，也趁機宣傳太保優質農產品，及每年春節假期的太保花海節，強調太保市近年大躍進、人口增加、就業機會也增加，生育福利超過六都，歡迎遷居太保。

中秋連假高鐵嘉義站湧現返鄉人潮，包括嘉縣朴子姐妹連線的國標兒童班、嘉義愛舞國標拉...
中秋連假高鐵嘉義站湧現返鄉人潮，包括嘉縣朴子姐妹連線的國標兒童班、嘉義愛舞國標拉丁舞團等單位都到高鐵嘉義站快閃。記者卜敏正／攝影
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太保市長黃榮利（左二起）、太保市農會總幹事黃麗貞、嘉義縣議員黃嫈珺（左）等人，今...
太保市長黃榮利（左二起）、太保市農會總幹事黃麗貞、嘉義縣議員黃嫈珺（左）等人，今天都帶隊，到高鐵嘉義站參加快閃演出。記者卜敏正／攝影
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嘉縣朴子姐妹連線的國標兒童班、嘉義愛舞國標拉丁舞團等單位，今天都到高鐵嘉義站快閃...
嘉縣朴子姐妹連線的國標兒童班、嘉義愛舞國標拉丁舞團等單位，今天都到高鐵嘉義站快閃演出。記者卜敏正／攝影
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中秋連假高鐵嘉義站湧現返鄉人潮，包括嘉縣朴子姐妹連線的國標兒童班、嘉義愛舞國標拉...
中秋連假高鐵嘉義站湧現返鄉人潮，包括嘉縣朴子姐妹連線的國標兒童班、嘉義愛舞國標拉丁舞團等單位都到高鐵嘉義站快閃。記者卜敏正／攝影
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太保市社區阿嬤，今天也到高鐵嘉義站表演鼓術。記者卜敏正／攝影
太保市社區阿嬤，今天也到高鐵嘉義站表演鼓術。記者卜敏正／攝影
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中秋連假高鐵嘉義站湧現返鄉人潮，包括嘉縣朴子姐妹連線的國標兒童班、嘉義愛舞國標拉...
中秋連假高鐵嘉義站湧現返鄉人潮，包括嘉縣朴子姐妹連線的國標兒童班、嘉義愛舞國標拉丁舞團等單位都到高鐵嘉義站快閃。記者卜敏正／攝影
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嘉義高鐵快閃
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