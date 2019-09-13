中秋連假人潮湧現 傳統市場人氣旺

2019-09-13 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



今年中秋節有3天連假，民眾今天清早湧進嘉義市東市場採購，攤商貼心準備燒烤食材。記者姜宜菁／攝影 分享 facebook 今年中秋節有3天連假，嘉義市火車站和高鐵嘉義站昨天湧現返鄉人潮，在外遊子紛紛回嘉團圓。嘉義市最熱鬧的東市場，今天一大清早就迎來滿滿人潮，湧進市場忙著為晚上烤肉補貨，而小吃攤位更是擠滿思念嘉鄉味的人潮，回嘉一趟就是要吃到作夢也思念的美食。

嘉義市府表示，中秋佳節除了有各式藝文活動之外，傳統市場、商圈也都人潮滿滿，這是市府與民間一起拚經濟的結果。人進來、買氣旺，百大品牌拚經濟。

東市場內牛肉湯、肉捲、海鮮魚貨、牛肉與串燒、新鮮水果蔬菜，攤攤買氣旺，民眾趁著回家團聚，採購最美味的食物歡聚一堂。

嘉義市府也歡迎市民朋友、旅遊的民眾，來嘉參加豐富又好玩的各式活動，到「嘉義之心城市願景館」，感受到嘉義市的改變；嘉義文創園區「嘉義呼搭啦」飲品文化祭，推出飲品、導覽、小老闆市集；「嘉鄉‧遊於藝」嘉義古蹟日系列活動也熱鬧展開，大家一起看木雕展，集章暢遊古蹟。