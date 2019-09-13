影／奉天宮媽祖契子女中秋回家 伊林名模來走秀

2019-09-13 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



伊林名模今天到新港奉天宮正殿走秀。記者卜敏正／攝影 分享 facebook 嘉縣新港奉天宮今天舉辦開台媽祖契子女中秋返家團聚，數百名信眾都回到奉天宮參拜媽祖慶團圓，廟方還特別舉辦「開台媽祖駐台四百年，時尚繞境法國羅浮宮」，邀請台灣設計師張暘、藝術家辜琪鈞，及伊林名模到新港奉天宮正殿前走秀，展現新港奉天宮到巴黎羅浮宮的時尚展演。

嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文， 嘉義縣議員陳文忠、林秀琴等人 都到場參加祈拜媽祖儀式、切蛋糕。翁章梁表示，當媽祖婆契子不只求平安，更是讓孩子培養敬天愛人的觀念，也有助心理素質培養更成熟、穩健。

數百信眾帶著孩子回到新港奉天宮，持香向媽祖參拜，101歲契子林福來及94歲國寶級書法大師陳岳山賢伉儷，今天都回到新港奉天宮朝拜媽祖，感謝媽祖護佑，讓他身體健康。7歲的雙胞胎姊妹林恩亦、林恩如也由家人陪同到奉天宮感謝媽祖，兩人因早產體弱，到奉天宮成為媽祖婆契子女後，現在身體更健康。

奉天宮董事長何達煌說，新港奉天宮每年中秋辦契子女返嘉團圓活動，當神明契子不僅是精神寄託，也讓媽祖婆成為「囝仔ㄟ守護神」。

他說，設計師張暘本月底將到羅浮宮，參加「羅浮之夜、紅樓夢境」封館之夜活動，將借展已故藝人豬哥亮生前捐贈的新港神衣，透過神衣展現台灣刺繡歷史傳承與文化， 因此今天特別邀請伊林名模齊聚奉天宮， 透過走秀展演出台灣設計師獨特設計、藝術風格。