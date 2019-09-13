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與破案沒距離　嘉市警局指紋遠端比對工作站成立

2019-09-13 10:40聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義警察局今年6月啟用指遠端比對工作站，大幅縮短刑案現場指紋比對時間，截至今天已成功偵破3件刑案，讓警察與破案沒有距離。

嘉義市警察局鑑識科指出，以往從案發現場採集指紋、送驗至刑事警察局到鑑定結果的公文往返，平均需3周，市警局去年編列70萬元預算成立指紋遠端比對工作站，現在重大案件可於4小時內有鑑定結果。

今年6月一名旅客到嘉義市遊玩，停在路邊的轎車車窗卻被砸破，鑑識人員在現場發現一個可疑的酒瓶進行採集指紋，發現砸車窗的是附近鄰居所為；另外有名嫌犯假藉購買樂器竊取店家財物，警方第一時間以車追人，結果嫌犯遺留給機車出租公司所的資料是假的，但契約上的指紋成為鐵證，順利將李姓男子逮捕歸案。

嘉義市警察局長張樹德表示，近年來監視器普及，指紋鑑定結果有時不如監視器影像來的即時，但指紋鑑定能提供確切的人別資訊，是刑案偵辦度可或缺的重要證據，今年工作站成立節省下來得比對時間不僅能加入破案，減少犯嫌落網前再犯案，更重要的是讓民眾安心。

鑑識人員說，遠端工作站除了刑案現場指紋比對外，尚可提供無名屍或路倒者指紋線上即時比對，目前警察局鑑識科和各警分局偵查隊都有受理申請指紋捺印服務，有需要的民眾或機構可多加利用。

嘉義市警察局今年6月啟用指遠端比對工作站，大幅縮短刑案現場指紋比對時間。記者姜宜...
嘉義市警察局今年6月啟用指遠端比對工作站，大幅縮短刑案現場指紋比對時間。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市警察局今年6月啟用指遠端比對工作站，大幅縮短刑案現場指紋比對時間。記者姜宜...
嘉義市警察局今年6月啟用指遠端比對工作站，大幅縮短刑案現場指紋比對時間。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市警察局今年6月啟用指遠端比對工作站，大幅縮短刑案現場指紋比對時間。記者姜宜...
嘉義市警察局今年6月啟用指遠端比對工作站，大幅縮短刑案現場指紋比對時間。記者姜宜菁／攝影
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警察嘉義
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