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中秋連假首日上午 國道台南路段交通順暢

2019-09-13 09:05聯合報 記者周宗禎╱即時報導

中秋節連假今天第一天，上午到9點國道一號中山高與國道三號南二高台南路段交通順暢，車行速度大都在80公里以上，僅台86線東向向快速公路東向接近國三關廟交流道路段偶有短暫塞車； 警方表示，預估10點以後車流將明顯增加，短程車輛盡量避免接近或行走高速公路。

警方今天也將在中山高台南仁德、大灣、永康等交流道及南二高關廟交流道與平面相交路口管制交通， 呼籲民眾經過相關路口要聽從員警指揮。

台南永康交流道附近路段車流量大，中秋連假警方將在交流道口路段管制交通。圖/警方提...
台南永康交流道附近路段車流量大，中秋連假警方將在交流道口路段管制交通。圖/警方提供
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國道中秋節塞車
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