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雲林縣力推中小學班班有冷氣 企業捐助、租賃雙管齊下

2019-09-13 08:01聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣長張麗善上任後力推國中小學全面加裝冷氣，今年透過企業捐助共募得1635萬元，優先補助空汙、揚塵多的學校裝冷氣與改善電力系統，已有30間學校裝冷氣，縣府說，希望明年上半年就能全面裝設。另外縣府也向環保署爭取經費，在鄰近濁水溪的22校裝設「新風系統」，改善空氣。

雲林濁水溪沿岸的學校，一直以來受到揚塵之苦，有的學校還緊鄰畜牧場，打開窗戶就遭受異味飄散、揚塵夾殺，但若關閉窗戶，便會悶熱難耐，許多家長都希望能裝冷氣。

雲林縣有186所國中小學，縣府教育處估算，若全縣國中小學全面裝設冷氣，並改善電力系統，得花4億多元。

縣府教育處長邱孝文指出，目前研擬向廠商以租賃方式，來幫全縣國中小學裝設冷氣，降低安裝、維修成本，評估可行後，最快明年上半年，讓國中小學班班都有冷氣。

雲林縣府也向環保署爭取1150萬元補助，今年8月在鄰近濁水溪的麥寮、崙背、二崙鄉等3鄉鎮、22間國小共230間教室，裝置「新風系統」淨化空氣，副縣長謝淑亞、立委劉建國等人昨天也到場關心裝設狀況。

陽明國小校長吳書璧說，校園位於濁水溪下游，遇到颱風或是東北季風，校園會颳起陣陣揚塵，嚴重時猶如「沙塵暴」，教室地板、走廊也會堆積一層細沙，他經常動員全校老師一起清理環境。現在裝設新風系統後，大幅降低二氧化碳與PM2.5濃度，給學生乾淨的學習環境。

謝淑亞等人表示，新風換氣系統能監控空氣品質，並即時掌握揚塵與二氧化碳數據，西螺鎮、莿桐鄉也受濁水溪揚塵影響嚴重，縣府會再向中央爭取第二階段補助。

雲林麥寮、崙背、二崙3鄉鎮22所小學，獲得中央補助設置新風系統，改善空氣汙染問題...
雲林麥寮、崙背、二崙3鄉鎮22所小學，獲得中央補助設置新風系統，改善空氣汙染問題。記者李京昇／攝影
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雲林麥寮、崙背、二崙3鄉鎮22所小學，獲得中央補助設置「新風系統」改善空氣品質，...
雲林麥寮、崙背、二崙3鄉鎮22所小學，獲得中央補助設置「新風系統」改善空氣品質，副縣長謝淑亞（右二）等人，昨天到崙背陽明國小視察啟用成效。記者李京昇／攝影
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雲林縣長張麗善喊出全縣國中小學裝冷氣，目前透過企業捐助，已有30間學校裝冷氣。圖...
雲林縣長張麗善喊出全縣國中小學裝冷氣，目前透過企業捐助，已有30間學校裝冷氣。圖／本報資料照片
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環保署劉建國
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