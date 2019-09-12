「好像缺門牙」台南新化老街獨缺兩棟老屋是這原因

2019-09-12 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南觀光重要景點「新化老街」，近20年前第一銀行買下緊鄰兩棟老屋後拆除，引發當地居民強烈反彈，一銀拆掉的兩棟建築空地閒置至今，只當停車場使用，有如重要門面缺了兩顆「門牙」，成了老街保存最大的遺憾，立委郭國文近來密集拜訪一銀高層後，銀行允諾先著手進行牆面改善與老街色調一致，提振老街觀光，地方更期待未來能夠以都更方式改建，一銀重建時新建築要符合老街整體風格。

立委郭國文表示，新化老街第一銀行拆掉的兩棟老屋，像缺了兩顆門牙，令人難以忍受，基於對文化資產保存重視，以及老街文化建築的一體性，才會主動找一銀協調，依據一銀資料顯示，在2001年是規劃要興建7層樓的大樓，後來資金先挪到基隆，加上新化居民強烈反彈，要求一銀不能破壞老街的完整性，兩棟建築拆掉後的空地只當停車場，牆面也沒有善後，顯得很突兀。

郭國文承諾當選立委會全力促成整修，經拜訪一銀董事長獲積極回應，7月23日在國會辦公室與銀行協商後，銀行決定外觀改裝以符合老街風貌，一銀總行總務處方姓副處長前天親自南下，與新化地方文史工作者康文榮、王榮森、楊逵文學館志工隊長退休校長曾進發等一同進行討論，一銀同意先將牆面恢復老街相關的歷史元素，讓老街更加有深度之美，啟動第一步。

郭國文說，一銀原本要趕在兩個月內完成，日前也完成概念圖，和地方人士看法並不相同，建議銀行多聽取在地意見，要符合老街的歷史及多數在地人的看法，台南觀旅局代表也提到可仿照藍曬圖方式先找回地方共同記憶，不論用什麼形式呈現，目標是希望在農曆年前新化年貨大街登場前完成，給在地人及觀光客耳目一新。

新化社造協會前理事長、大目降文化園區志工大隊長王榮森說，第一銀行旁被拆掉的兩棟建築，在右側的是王乞生診所，左側的是美香餅舖，都是在地很久的產業，與居民有很深切的關係，每次導覽解說，遊客一定會問「這兩棟為什麼拆掉了」，目前在台南市文化局協助下，老街多棟老屋立面陸續整修中，若拆掉的這兩棟建築能恢復，對觀光發展是加200分。