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「俗女養成記」導覽地圖出爐 來追隨陳嘉玲的養成足跡

2019-09-12 20:14聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台劇《俗女養成記》場景的古早風光都在台南拍攝，為了讓遊客按圖索驥尋找劇中場景，台南市觀光旅遊局特別與文化局合作製作「俗女養成記景點導覽地圖」，讓遊客可以跟著走入劇中的經典景點，一起來追劇中主角陳嘉玲在台南的養成足跡。

觀光旅遊局表示，陳嘉玲住家是位在後壁菁寮老街的台南市定古蹟「金德興藥舖」，為清領時期建築，至今已逾百年歷史。除了必訪金德興藥舖，還可到鄰近墨林文物館參觀，肚子餓了在「稻稻來」享用農村割稻飯米食料理，不遠處的和興冰菓部更是過往菁寮人相親約會的熱門地方，住在斜對面的無米樂崑濱伯更是老街上的親善大使。

其他場景包括陳嘉玲就讀的後壁區樹人國小、魚寮靈殿宮、結尾時變身女主角新家的鬼屋（菁寮後廍24節氣步道）、仕安里長短樹信號所、陳嘉玲與蔡永森相親的新營區三一宅藝空間，充滿老一輩回憶的興南客運老公車所行經的白河區玉豐綠色隧道和竹門里公車站，以及172市道、陳嘉玲緬懷阿嬤的安平港、蔡永森參選拜票經過的鹽水街區等，也都值得前去探訪。

「俗女養成記景點導覽地圖」即日起在無米樂旅遊服務中心、金德興藥舖、新營火車站旅遊服務中心、後壁區公所、新營區公所、鹽水區公所提供民眾免費索取，民眾也可至「台南旅遊網」下載。

俗女養成記景點導覽地圖。圖／台南市觀光旅遊局提供
俗女養成記景點導覽地圖。圖／台南市觀光旅遊局提供
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相親公車老街
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