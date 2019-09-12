「俗女養成記」有多夯 台南加開公車趕印地圖方便追劇
「俗女養成日記」收視創佳績，拍攝場景台南後壁菁竂地區成為打卡熱點，台南市政府交通局規畫黃6-1假日公車往返菁寮、土溝里藝術村，近期又新增白河至高鐵嘉義站的黃16-1接駁公車，呼籲遊客在中秋節連假期間多多利用便利的大台南公車遊後壁，未來將進一步規畫後壁火車站至菁寮間的小黃公車路線，提供便利的大眾運輸服務，促進地方觀光發展。
「陳嘉玲的家在哪裡？」，台劇「俗女養成日記」首播以來回響熱烈，吸引許多全國各地朋友按圖索驥尋找劇中場景，台南市府觀旅局與文化局合作製作「俗女養成記景點導覽地圖」，方便遊客跟著走入劇中的經典景點，一起來追劇中主角陳嘉玲在台南的養成足跡。
觀旅局表示，「俗女養成記景點導覽地圖」熱騰騰出爐，即日起於無米樂旅遊服務中心、金德興藥舖、新營火車站旅遊服務中心、後壁區公所、新營區公所、鹽水區公所提供民眾免費索取，民眾也可至「台南旅遊網」（https://goo.gl/cKazSa）下載。更多資訊請上「台南旅遊網」查詢。
為了方便民眾搭乘大眾交通工具，交通局長王銘德說，後壁菁寮、土溝里藝術村是後壁地區重要的農村觀光景點，大台南公車已有利用後壁車站轉乘的黃6、黃10公車路線，104年更開闢黃6-1假日公車，方便遊客直接串聯兩大觀光景點。
局長王銘德指出，今年9月1日才開通黃16-1白河至高鐵嘉義站的接駁車（每日3往返班次），加上現有黃9新營至高鐵嘉義接駁公車路線（平日32班次、假日40班次），均行經後壁後火車站，可直接轉乘黃6、或黃6-1的假日公車，行程規畫相當便利。
另有關菁寮俗女養成記拍設場景部分，民眾可搭乘台鐵在新營火車站下車後，前往新營客運總站搭乘黃6線（每日10往返共20班次）前往「菁寮」站；或在後壁火車站後，轉乘本市黃6線前往「菁寮」站。如遇例假日，則於上述新營火車站、後壁火車站另有本市黃6-1線（例假日16班次），未來將視實際乘車、地方發展觀光等需求，研議調整、加開固定班次或機動加開班次的可行性。
台南市議員李宗翰今天與後壁區長翁振祥、國策顧問黃崑濱伯等人共同召開「爭取菁寮公車通高鐵，創造觀光新契機」記者會。強調後壁區今年榮獲2019年經典小鎮，又因華視拍攝的「俗女養成記」，許多拍攝場景成了熱門打卡景點，但是搭乘高鐵的遊客卻沒有公車路線能夠直通菁寮無米樂地區非常可惜。
留言