「俗女養成記」有多夯 台南加開公車趕印地圖方便追劇

2019-09-12 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



「俗女養成日記」收視創佳績，拍攝場景台南後壁菁竂地區成為打卡熱點，台南市政府交通局規畫黃6-1假日公車往返菁寮、土溝里藝術村，近期又新增白河至高鐵嘉義站的黃16-1接駁公車，呼籲遊客在中秋節連假期間多多利用便利的大台南公車遊後壁，未來將進一步規畫後壁火車站至菁寮間的小黃公車路線，提供便利的大眾運輸服務，促進地方觀光發展。

「陳嘉玲的家在哪裡？」，台劇「俗女養成日記」首播以來回響熱烈，吸引許多全國各地朋友按圖索驥尋找劇中場景，台南市府觀旅局與文化局合作製作「俗女養成記景點導覽地圖」，方便遊客跟著走入劇中的經典景點，一起來追劇中主角陳嘉玲在台南的養成足跡。

觀旅局表示，「俗女養成記景點導覽地圖」熱騰騰出爐，即日起於無米樂旅遊服務中心、金德興藥舖、新營火車站旅遊服務中心、後壁區公所、新營區公所、鹽水區公所提供民眾免費索取，民眾也可至「台南旅遊網」（https://goo.gl/cKazSa）下載。更多資訊請上「台南旅遊網」查詢。

為了方便民眾搭乘大眾交通工具，交通局長王銘德說，後壁菁寮、土溝里藝術村是後壁地區重要的農村觀光景點，大台南公車已有利用後壁車站轉乘的黃6、黃10公車路線，104年更開闢黃6-1假日公車，方便遊客直接串聯兩大觀光景點。

局長王銘德指出，今年9月1日才開通黃16-1白河至高鐵嘉義站的接駁車（每日3往返班次），加上現有黃9新營至高鐵嘉義接駁公車路線（平日32班次、假日40班次），均行經後壁後火車站，可直接轉乘黃6、或黃6-1的假日公車，行程規畫相當便利。

另有關菁寮俗女養成記拍設場景部分，民眾可搭乘台鐵在新營火車站下車後，前往新營客運總站搭乘黃6線（每日10往返共20班次）前往「菁寮」站；或在後壁火車站後，轉乘本市黃6線前往「菁寮」站。如遇例假日，則於上述新營火車站、後壁火車站另有本市黃6-1線（例假日16班次），未來將視實際乘車、地方發展觀光等需求，研議調整、加開固定班次或機動加開班次的可行性。