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這場輪椅舞賽超越世界盃 總統也來參加開幕

2019-09-12 17:44聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

2019IPC北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽將於本月21日在北港體育館登場，兩天賽事將有來自18國家近300名選手參賽，由於這是奧運國際殘疾人士運動組織IPC認定僅次於奧運和世錦標賽的民間比賽，德國將派執行長來參加，總統蔡英文也將應邀參加開幕，讓台灣殘障運動再次登上國際舞台。

今天上午由主辦的北港朝天宮董事長蔡咏鍀授旗給台灣代表團，由團長鐘裘玟和隊長洪語謙代表接受，全場高喊「台灣加油」，士氣高昂，蔡咏鍀也祝福台灣代表隊能傾全力，在媽祖庇佑下再創佳績，並感謝輪椅舞者共同努力，舞出生命和熱情，增加台灣在國際能見度。

中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長蔡秀慧說，媽祖盃國際輪椅公開賽從第1年7國到去年14國再到今年18國參賽，參賽國已超過世界盃錦標賽的15國，除被IPC認定為僅次於奧運和世界盃的最大民間比賽，也引起國際殘奧關注，尤其得知這場賽事並非在台北或高雄舉辦更感好奇，今年特派德國CEO前來觀察，了解賽況，總統蔡英文也親臨參加開幕，表達政府對這場體育比賽的重視。

今年有台灣、香港、韓國、日本、菲律賓、哈薩克、尼泊爾、俄羅斯、德國、荷蘭、比利時、波蘭、斯洛伐克、墨西哥、奧地利、芬蘭、以色列及辦手續中的土耳其共18國，連體育界也認為這是在台灣舉辦的單項國際體育賽事裡，少見這麼踴躍參與，原本中國也要參加，因反送中臨時取消，是唯一遺憾。

蔡秀慧說，參賽國快速成長主要是台灣對於參賽國選手的禮遇，從接機到高鐵、食宿，動員在地大批義工協助，有錢出錢、有力出力，讓參賽國感觸到台灣民間的熱情，大家因舞而友，都很期待台灣的比賽趕緊到來，包括首度參賽的以色列跟尼泊爾，不管有無邦交，大家喜愛台灣民眾的熱情，也算是另類的國民外交。

蔡秀慧說，輪椅上舞者用生命舞出光彩，即便舉辦這麼大規模的比賽，財力、人力困頓，但大家不分國度卻能心連心，每年把最精彩的舞藝展現在台灣的北港，搭了兩天飛機參賽的墨西哥選手說，台灣有如此對輪椅舞蹈這般盛情的地方，再偏僻他們也要參加，就因這份感動，讓這份跨國舞蹈情緣得以延續，歡迎大家把握機會到北港觀賞這場世界級的精彩舞蹈。

北港鎮公所主秘張誌誠將團旗交給台灣代表國手洪語謙。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所主秘張誌誠將團旗交給台灣代表國手洪語謙。記者蔡維斌／攝影
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來自各國數百名輪椅上舞者，本月19日晚上7點將在北港朝天宮賽前尬舞，各國大拼場，...
來自各國數百名輪椅上舞者，本月19日晚上7點將在北港朝天宮賽前尬舞，各國大拼場，十分精彩，不看可惜。圖／本報資料照片
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2019媽祖盃國際輪椅舞蹈公開賽將在本月21日盛大登場，將有18個國家參賽，我國...
2019媽祖盃國際輪椅舞蹈公開賽將在本月21日盛大登場，將有18個國家參賽，我國金牌國手陳森棋和洪語謙應邀為國際賽熱身。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮董事長蔡咏鍀授旗，將國旗交給台灣代表團團長鐘裘玟，揮動國旗高喊台灣加油...
北港朝天宮董事長蔡咏鍀授旗，將國旗交給台灣代表團團長鐘裘玟，揮動國旗高喊台灣加油，士氣高昂。記者蔡維斌／攝影
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來自各國的輪椅上舞者，舞出生命的光彩，相當精彩，免費入場錯過可惜。圖／本報資料照...
來自各國的輪椅上舞者，舞出生命的光彩，相當精彩，免費入場錯過可惜。圖／本報資料照片
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2019媽祖盃國際輪椅舞蹈公開賽
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來自各國數百名輪椅上舞者，本月19日晚上7點將在北港朝天宮賽前尬舞，各國大拼場，...
來自各國數百名輪椅上舞者，本月19日晚上7點將在北港朝天宮賽前尬舞，各國大拼場，十分精彩，不看可惜。圖／本報資料照片
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來自各國的輪椅上舞者，舞出生命的光彩，相當精彩，免費入場錯過可惜。圖／本報資料照...
來自各國的輪椅上舞者，舞出生命的光彩，相當精彩，免費入場錯過可惜。圖／本報資料照片
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北港朝天宮體育奧運
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