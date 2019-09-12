這場輪椅舞賽超越世界盃 總統也來參加開幕

2019-09-12 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



2019IPC北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽將於本月21日在北港體育館登場，兩天賽事將有來自18國家近300名選手參賽，由於這是奧運國際殘疾人士運動組織IPC認定僅次於奧運和世錦標賽的民間比賽，德國將派執行長來參加，總統蔡英文也將應邀參加開幕，讓台灣殘障運動再次登上國際舞台。

今天上午由主辦的北港朝天宮董事長蔡咏鍀授旗給台灣代表團，由團長鐘裘玟和隊長洪語謙代表接受，全場高喊「台灣加油」，士氣高昂，蔡咏鍀也祝福台灣代表隊能傾全力，在媽祖庇佑下再創佳績，並感謝輪椅舞者共同努力，舞出生命和熱情，增加台灣在國際能見度。

中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長蔡秀慧說，媽祖盃國際輪椅公開賽從第1年7國到去年14國再到今年18國參賽，參賽國已超過世界盃錦標賽的15國，除被IPC認定為僅次於奧運和世界盃的最大民間比賽，也引起國際殘奧關注，尤其得知這場賽事並非在台北或高雄舉辦更感好奇，今年特派德國CEO前來觀察，了解賽況，總統蔡英文也親臨參加開幕，表達政府對這場體育比賽的重視。

今年有台灣、香港、韓國、日本、菲律賓、哈薩克、尼泊爾、俄羅斯、德國、荷蘭、比利時、波蘭、斯洛伐克、墨西哥、奧地利、芬蘭、以色列及辦手續中的土耳其共18國，連體育界也認為這是在台灣舉辦的單項國際體育賽事裡，少見這麼踴躍參與，原本中國也要參加，因反送中臨時取消，是唯一遺憾。

蔡秀慧說，參賽國快速成長主要是台灣對於參賽國選手的禮遇，從接機到高鐵、食宿，動員在地大批義工協助，有錢出錢、有力出力，讓參賽國感觸到台灣民間的熱情，大家因舞而友，都很期待台灣的比賽趕緊到來，包括首度參賽的以色列跟尼泊爾，不管有無邦交，大家喜愛台灣民眾的熱情，也算是另類的國民外交。