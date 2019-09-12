推動友善就醫環境翁章梁頒贈高齡親善院所標章認證

2019-09-12 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府推動長者友善就醫環境及安心醫療，縣長翁章梁下午由衛生局長祝年豐陪同，前往嘉義長庚醫院視察長者友善就醫服務，頒發高齡親善院所標章認證，給轄內4家醫院，長庚院長林志鴻、大林慈濟醫院主秘劉鎮榮、朴子醫院副院長莊仁賓，以及台中榮民總醫院灣橋分院醫企室主任曾文義。

為友善服務長者，衛生局設計親善醫院標章及辨識貼紙，由服務檯人員及志工協助張貼就醫民眾，讓醫護人員及時優先服務就醫或行動不便的長者。這4家醫院設有服務櫃台，有任何問題或需輔助器材，如老花眼鏡、放大鏡、助聽輔助器、輪椅等，都可到服務台洽詢。

翁章梁替就醫民眾貼上辨識貼紙，讓民眾大讚就醫服務非常友善；這4家醫院今年都開設高齡醫學整合門診，希望藉周全性評估，提供整合照護，減少長者看診次數及時間，整合用藥及衛教諮詢，此外醫院提供80到85歲長者優先掛號、批價、檢查、看診等服務，以及透過培訓加強志工主動協助與引導服務，讓長者能夠安心就醫。