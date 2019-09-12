親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

士林法院旁驚傳潑酸！2人受傷送醫 凶嫌逃逸無蹤

裕隆人事大變動！陳國榮請辭獲慰留 集團不設副執行長

推動友善就醫環境翁章梁頒贈高齡親善院所標章認證

2019-09-12 17:36聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣政府推動長者友善就醫環境及安心醫療，縣長翁章梁下午由衛生局長祝年豐陪同，前往嘉義長庚醫院視察長者友善就醫服務，頒發高齡親善院所標章認證，給轄內4家醫院，長庚院長林志鴻、大林慈濟醫院主秘劉鎮榮、朴子醫院副院長莊仁賓，以及台中榮民總醫院灣橋分院醫企室主任曾文義。

為友善服務長者，衛生局設計親善醫院標章及辨識貼紙，由服務檯人員及志工協助張貼就醫民眾，讓醫護人員及時優先服務就醫或行動不便的長者。這4家醫院設有服務櫃台，有任何問題或需輔助器材，如老花眼鏡、放大鏡、助聽輔助器、輪椅等，都可到服務台洽詢。

翁章梁替就醫民眾貼上辨識貼紙，讓民眾大讚就醫服務非常友善；這4家醫院今年都開設高齡醫學整合門診，希望藉周全性評估，提供整合照護，減少長者看診次數及時間，整合用藥及衛教諮詢，此外醫院提供80到85歲長者優先掛號、批價、檢查、看診等服務，以及透過培訓加強志工主動協助與引導服務，讓長者能夠安心就醫。

林志鴻感謝縣府及衛生局指導，長庚志工幫忙，讓長庚醫院友善環境更好，一條龍就醫服務，讓長者不害怕就醫，往後盡力提供最好友善服務；衛生局說，往後會考慮將友善服務列入醫院督導考核，鞭策鼓勵醫院全面推動友善就醫環境，讓4家醫院成為最有溫度醫院，讓長者安心就醫。

嘉義縣長翁章梁（右二）下午由衛生局長祝年豐（右一）陪同，前往嘉義長庚醫院視察長者...
嘉義縣長翁章梁（右二）下午由衛生局長祝年豐（右一）陪同，前往嘉義長庚醫院視察長者友善就醫服務，頒發長庚院長林志鴻（左）高齡親善院所標章認證。圖／縣府提供
分享
嘉義縣長翁章梁下午由衛生局長祝年豐陪同，前往嘉義長庚醫院視察長者友善就醫服務，頒...
嘉義縣長翁章梁下午由衛生局長祝年豐陪同，前往嘉義長庚醫院視察長者友善就醫服務，頒發高齡親善院所標章認證，給轄內4家醫院。圖／縣府提供
分享

衛生局長庚翁章梁
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

影／黃偉哲到砲兵指揮部勞軍 感恩天災時投入救助

2019-09-12 15:18

這場輪椅舞賽超越世界盃 總統也來參加開幕

2019-09-12 17:44

撿回收物變賣所得日減 政府補助收入高出7倍

2019-09-12 16:03

英國有孤獨部長 嘉市則用心理健康月終結孤獨

2019-09-12 15:07

嘉義縣虱目魚宴10道佳餚 低於成本每桌2500元開放預訂

2019-09-12 13:20

不必出國！曾文水庫搭船看黑鳶 「老鷹之鄉」行程正夯

2019-09-12 10:30

台南實物銀行 失智長輩當店員

2019-09-11 23:46

雲林愛老眼鏡 65歲以上長者免費配

2019-09-11 23:44

嘉義華興橋重建通車 不再怕暴雨了

2019-09-11 23:36

布袋賞月聽音樂 抽手機、機票

2019-09-11 23:35

參選人避賄選 近年文旦採購量減少

2019-09-11 23:15

沾上政治話題 麻豆文旦好夯

2019-09-11 23:02

影／反賄紅不讓 法務部長蔡清祥台南球場開球

2019-09-11 20:06

天下調查台南只有一座圖書館 館方：太扯了啦

2019-09-11 17:56

故宮南院超炫光雕秀 「南境之光」中秋夜登場

2019-09-11 17:34

藝人夏語心代言 關子嶺溫泉美食節21日登場

2019-09-11 17:33

搶搭台劇熱潮 嘉義縣政府力推追劇旅遊

2019-09-11 16:54

影／台南首間實物銀行實體店面 失智長輩當實習店員

2019-09-11 15:33

Google資料中心將落腳台南 黃偉哲憂綠能不足

2019-09-11 14:56

嘉市華興橋改建通車 徐國勇：中央、地方合作最好典範

2019-09-11 14:30

提前過中秋 青埔教育基金會送月餅陪興中長輩共餐

2019-09-11 13:26

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

「大港開唱」將停辦 策展團隊：韓市府不支持

2019-09-11 21:16

全台第一人 科員黃毓恒以博士生身分拿下IEEE論文首獎

2019-09-12 08:14

文旦被棄置成「文旦海」 瑞穗農會：用來作堆肥

2019-09-12 12:39

大港開唱停辦 陳其邁：文化品牌建立難，要摧毀卻很快

2019-09-12 01:58

碧潭湖中出現幾米月亮地景 搭配燈光秀成打卡新亮點

2019-09-12 12:40

影／苗縣第2座親子公園動土 2層樓高過山洞溜滑梯

2019-09-11 20:09

台中潮港城餐廳跳票案滅火 今聲明緊急資金到位

2019-09-12 12:19

台中自由車場整建後還沒啟用 已成打卡新景點

2019-09-12 11:03

遠東新埔廠快閃展售會 服飾、寢具 全面出清搶購

2019-09-12 12:21

順澤宮潮帽第一批今天發放 高雄三鐵迷搶頭香

2019-09-12 15:12

影／有機堆肥廠遭控散發惡臭 居民聚廠前抗議

2019-09-11 20:10

鋼拱橋好美！淡海輕軌藍海線 首期年底完工

2019-09-12 00:10

桃園府會首見母子檔 媽媽當議員、兒子當局長

2019-09-12 11:04

龍潭國小古老保險箱 懸賞萬元徵開鎖達人

2019-09-11 23:29

大港開唱喊卡 高市議員：沒有不支持，經費是文化部的

2019-09-12 11:48

全台最大國宅 高市今晚輔導成立管委會

2019-09-11 23:56

千手觀世音鋼製雕塑 獲金氏世界紀錄認證

2019-09-11 19:16

大港開唱停辦因「查水表」？文化局：循例查核並非針對

2019-09-12 10:48

藝人沈玉琳「代班」基隆市長 本尊、里長笑翻

2019-09-12 16:48

大港開唱停辦 民進黨青年部：韓國瑜扼殺台灣人盼望

2019-09-12 09:35

嘉義縣虱目魚宴10道佳餚 低於成本每桌2500元開放預訂

2019-09-12 13:20

桃園物流車爆量 考驗路況、安全

2019-09-11 23:51

新北17家醫院抗議遭罰200萬 新北市：已挑戰公權力

2019-09-11 22:37

不必出國！曾文水庫搭船看黑鳶 「老鷹之鄉」行程正夯

2019-09-12 10:30

暖！花蓮「善心人士」不留名 捐800箱柚子助弱勢

2019-09-11 20:53

陳菊當一日志工為老人打菜 肯定基隆推動長照

2019-09-12 15:51

彰化有龍眼9月開花 原因令人意想不到

2019-09-12 17:10

影／苗縣二期稻作發現瘤野螟危害 農友加強巡田防治

2019-09-12 09:06

連鎖冰店租金比表參道高？王鴻薇：柯文哲讓東區超越東京

2019-09-12 12:20

未受跳票新聞影響 潮港城旗下皇潮鼎宴捐款家扶做愛心

2019-09-11 18:53

暴雨烈日交替柑橘變「火燒柑」台中東勢農民喊苦

2019-09-12 15:43

全台第一個夜市申請清真標章 就在高雄六和夜市

2019-09-11 20:07

中央加嚴兒童遊戲場 校長怕出事全拉封鎖線

2019-09-12 15:14

南投國姓不只泡溫泉 縣府瞄準這2處打造水長流景區

2019-09-12 15:54

住警器救全家 桃市至今有60件成功預警火災

2019-09-12 15:07

桃市議員郭蔡美英遞補今就任 議員落選人場外抗議

2019-09-12 12:02

大港開唱稱感受不到高雄政府支持 黃偉哲：歡迎到台南

2019-09-12 09:37

大港開唱被停辦？ 蔡英文盼高市府珍惜支持

2019-09-12 11:22

金山跳石聯絡道拓寬 「救命路通了」

2019-09-12 00:11

北市16日啟動智慧停車收費區 享停車前10分鐘免費

2019-09-12 12:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top