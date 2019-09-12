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世羽壯年錦標賽奪金 嘉義市長接見6選手

2019-09-12 17:34聯合報 記者李承穎╱即時報導

世界壯年羽球錦標賽今年8月在波蘭登場，嘉義市羽球好手吳昶潤獲「50歲以上男子單打」項目金牌，已連續三屆奪金，吳說，最後一場金牌戰最難打，一開始僵持不下，但他清楚自己體能優勢，到最後拉開距離，才成功奪金。

中華代表隊在這次比賽中勇獲2金2銀1銅，嘉義市長黃敏惠今天接見吳昶潤等6名中華隊好手，並頒贈獎牌，現場會議室也變身室內羽球場，選手們展示羽球技巧，並與黃敏惠對打。

吳昶潤說，10年前開始參賽，起初一直挫敗最重要的是長期維持體能，他透過長跑和重訓維持，也要避免受傷，要不斷挑戰自我，並作嚴苛的自主訓練，這次的選手都是羽球教練與老師，都努力讓羽球向下紮根。

中華民國羽球協會理事長張國祚說，「世界羽總世界壯年羽球錦標賽」每2年舉辦1次，此屆參賽國家達到56國，有超過1500位以上選手參賽，奪金實屬不易。

黃敏惠說，運動選手要克服許多困難與壓力，以永不放棄的精神在世界的競技舞台上發光發熱，因此，體育教育非常重要，不只讓國民健康，更是國力的展現。

市府教育處表示，我國好手45歲組男單廖連昇也獲金牌，35歲組男單趙椿根、45歲組女單徐育鈴獲銀牌， 35歲組男雙陳建光、蔡明偉獲銅牌，中華代表隊可謂是戰績彪炳。

市長黃敏惠（中）接見中華隊吳昶潤（右二）等6名選手，恭賀他們取得佳績。記者李承穎...
市長黃敏惠（中）接見中華隊吳昶潤（右二）等6名選手，恭賀他們取得佳績。記者李承穎／攝影
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市長黃敏惠（後排右ㄧ）接見中華隊吳昶潤（後排右四）等6名選手，恭賀他們取得佳績。...
市長黃敏惠（後排右ㄧ）接見中華隊吳昶潤（後排右四）等6名選手，恭賀他們取得佳績。記者李承穎／攝影
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市長黃敏惠接見中華隊吳昶潤（右）等6名選手，恭賀他們取得佳績，還在市府會議室打羽...
市長黃敏惠接見中華隊吳昶潤（右）等6名選手，恭賀他們取得佳績，還在市府會議室打羽球。記者李承穎／攝影
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市長黃敏惠接見中華隊吳昶潤等6名選手，恭賀他們取得佳績，還在市府會議室打羽球。記...
市長黃敏惠接見中華隊吳昶潤等6名選手，恭賀他們取得佳績，還在市府會議室打羽球。記者李承穎／攝影
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市長黃敏惠接見中華隊吳昶潤等6名選手，恭賀他們取得佳績，還在市府會議室打羽球。記...
市長黃敏惠接見中華隊吳昶潤等6名選手，恭賀他們取得佳績，還在市府會議室打羽球。記者李承穎／攝影
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市長黃敏惠（中）接見中華隊吳昶潤（右三）等6名選手，恭賀他們取得佳績。記者李承穎...
市長黃敏惠（中）接見中華隊吳昶潤（右三）等6名選手，恭賀他們取得佳績。記者李承穎／攝影
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黃敏惠嘉義波蘭
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