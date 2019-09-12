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好特別！官田小學做菱角月餅推家鄉特色

2019-09-12 15:13聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南偏鄉官田國小長期推動食農教育，今天在學校志工老師指導下，學生自己製作中秋節菱角月餅，以在地菱角入餡，並強調健康和美味，學生說，菱角月餅吃起來脆脆的，又有菱角的香味，好好吃。

學生在志工媽媽的指導下，從低筋麵粉開始桿麵，先用2/3麵粉過篩後加入橄欖油、海鹽、糖，攪拌均勻成黏稠麵糊，蓋上保鮮紙靜待發酵30分鐘，然後再將剩下1/3的麵粉，混合均勻。另一組學生是準備餡料再混合入麵粉內，依個人喜好包入餡料，有人則怕進烤爐後爆漿，在老師的指導下，調整比例，再將月餅排列整齊進烤箱，不知不覺就聞到香味了

校長全全興表示，學生各自發揮創意，有人做成傳統圓形月餅，有人要做方形的月餅，還有一群小朋友興高采烈做出元寶造型的「菱角月餅」，相當開心。

五年乙班學生楊惇雅表示，菱角月餅吃起來脆脆的，同時有菱角的香味！月餅裡面有烏豆沙、蛋黃加上菱角，色香味俱全！重點是自己動手做，且加入官田特產菱角，不會太甜，吃起來感覺美極了。

王全興感謝老師陳淑文和志工媽媽的協助，期許透過做月餅活動，讓每位學生都能感受到過節的氣氛，孩子們也展現創意，首次 嘗試加入在地菱角餡料，以及菱角造型的「元寶月餅」，行銷家鄉特產。

台南官田國小學生今天自己動手做菱角月餅，還捏成菱角形狀，超可愛。圖／官田國小提供
台南官田國小學生今天自己動手做菱角月餅，還捏成菱角形狀，超可愛。圖／官田國小提供
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台南官田國小學生今天自己動手做菱角月餅。圖／官田國小提供
台南官田國小學生今天自己動手做菱角月餅。圖／官田國小提供
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台南官田國小學生今天自己動手做菱角月餅。圖／官田國小提供
台南官田國小學生今天自己動手做菱角月餅。圖／官田國小提供
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月餅
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