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長照服務以人為本 「照護人，有你真好」嘉義縣特映

2019-09-12 15:13聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣老化比例全台居冠，衛福部計畫補助住長照機構老人，引起國人關注；弘道老人福利基金會與嘉義縣政府上午在創新學院，舉辦「照護人，有你真好」電影公播活動，映後分享邀中正大學社會福利系鄭清霞教授及嘉基居家服務管理中心林玉琴主任擔任與談人，縣長翁章梁分享母親年邁失智照護情形。

「照護人，有你真好」未在台灣上映，弘道在台灣松下環境方案公司經費支持，與愛福家協會協助聯繫日本，獨家取得台灣電影公播權，電影取材自日本新型態社區照顧模式「葵照護」一書，將「葵照護」真實照顧現場故事搬上大螢幕，菜鳥照顧服務員與失智症奶奶互動故事，動人又帶點詼諧劇情，讓人看見溫暖照護服務。

縣長翁章梁、社會局長李正毅、老人福利科長陳虹米等出席觀影，弘道東石社區服務中心邀請溪下村參與耆樂居活動５名長輩擔任志工，讓觀眾透過與長輩互動，體驗「以人為本，照顧即是生活」的精神和價值。

林玉琴說，她母親在加護病房，早上發出病危通知，但她希望可以完成映後與談，透過特映會看見日本的成功模式，也為長照注入強心針，讓更多關心高齡照顧議題的人看見並相信有溫度、以人為本的照護理想是真的可以被實踐！

翁章梁說，他母親93歲高齡辭世，自從父親臥床後就有很大照顧壓力，甚至在父親過世後沒多久，母親就有失智症狀，常跟鏡子中的自己聊天，也因為了解對失能及失智長輩照顧很重要，希望讓嘉義長照發展有更多可能。

弘道說，「葵照護」近年在日本引領風潮，耆樂居是弘道東石社區照顧服務中心去年在嘉縣公益彩券盈餘補助下開展的居家據點型社區整體照顧服務模式，現已進化為「耆樂居2.0」，邀社區不方便外出的長輩參與活動。

弘道老人福利基金會與嘉義縣政府上午在創新學院，舉辦「照護人，有你真好」電影公播活...
弘道老人福利基金會與嘉義縣政府上午在創新學院，舉辦「照護人，有你真好」電影公播活動。圖／弘道提供　
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失智症翁章梁嘉義
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