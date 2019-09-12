英國有孤獨部長 嘉市則用心理健康月終結孤獨

2019-09-12 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



根據全國自殺防治中心106年的調查發現，國內15歲以上人口中預估約300萬人常常有寂寞或孤獨的感覺，有26%的民眾飽受情緒困擾。嘉義市衛生局訂定本月為心理健康月，規畫一系列的身心靈的體驗活動，透過運動、手作、牌卡、芳療、音樂及園藝等多元的方式，找回生命中有意義的連結。

嘉義市黃敏惠今天主持心理健康月記者會，諮商心理師許家綺也在黃敏惠的手上畫「印度彩繪」，許家綺說，印度彩繪是用散沫花製成原料，在彩繪在民眾身上時，可以靜心，散發的味道也讓身心放鬆，現代人過得太快，忘了童年時怎麼親近大自然，透過彩繪和大自然連結，找回童年時記憶。

許家綺說，印度彩繪雖然會留在身上，但也會隨身體慢慢代謝掉，也是象徵不管好的、壞的都會隨時間過去。

黃敏惠表示，每一個人都會有寂寞感，隨著科技發展、3C產品盛行，朋友坐在一起很多都用手機傳話，更加深了孤獨感，英國已設立「孤獨部長」，要終結孤獨，顯然孤獨是非常嚴重、世界性的問題，需要共同來正視、解決。

台中榮民總醫院嘉義分院副院長黃敏偉說，若看到親友在社群網站上透露「心累！一個人喝酒」或者「人生好孤單」等話語，要及早給予一個溫暖的回應、多一句關懷的問候與多花些時間陪伴與打氣。

衛生局長張耀懋說，衛生福利部1925安心專線提供24小時不間斷的免費心理諮詢服務，另外嘉義市社區心理衛生中心也提供市民免費心理諮商服務，可撥打05-2328177洽詢。