影／中秋必塞 台南中山高交流道警將交管製作影片宣傳

2019-09-12 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



中秋節連續假期共3天，為因應每年中秋連假中山高台南各交流道、相連瓶頸與車站路段必塞車，永康警分局今天推出疏導計畫，各交流道、車站與易塞車路段車流高峰期管制人車通行，呼籲駕駛人留意。

永康區中山高大灣、永康交流道及永康火車站、大橋火車站與中華路、中山南北路、中正南北路、大灣路等交通要道，警方都規劃交通疏導，尖峰時段管制人車，指引繞道避免道路壅塞。

警方呼籲民眾遵從指揮，提醒將嚴格取締紅線違規停車及並排停車，維護行車順暢與安全。永康分局長呂世明表示，連假外出如遇各路段車多壅塞，請遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警指揮手勢循序行進。

他說，用路人嚴禁道路紅線違停、並排停車，警方將力保路口淨空，呼籲駕駛人行經路口務必禮讓行人，切記不要酒駕，警方將主動連線警察廣播電臺，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，做即時路況插播，提供完整用路資訊，供用路人行車參考。