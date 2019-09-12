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嘉義縣虱目魚宴10道佳餚 低於成本每桌2500元開放預訂

2019-09-12 13:20聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣是虱目魚第三大產地，產期到來，嘗鮮正是時候！第七屆「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂」活動，10月6日晚間在產地布袋鎮新塭滯洪池池中廣場登場，今年擴大結合「漁村體驗」及「虱王爭霸」舉行，千人宴預定120桌，共10道佳餚，每桌成本3500元，以每桌2500元實惠價格，即起受理預訂，縣長翁章梁上午與總舖師展示虱目魚料理宣傳，歡迎民眾預訂，邊吃料理邊聆賞音樂會。　

虱目魚宴以在地新鮮虱目魚為主食材，搭配布袋白蝦、好美寮蛤蜊及民雄鳳梨，製作十道特色風味餐，包括海鮮拼盤（鹽酥虱目魚背、虱目魚香腸、虱目魚捲、泰式酥炸花枝丸）、紅燒虱目魚羮、破布子蒸虱目魚、蒲燒魚肚米糕、紹興醉蝦、五味香炒魚皮、虱目魚牛奶鍋、蛤蠣燴絲瓜、三杯魚肚、鳳梨冰沙。

10月6日上午9點在布袋新塭運動公園，舉行「虱王爭霸」活動，包括虱目魚美味比賽、民眾魚丸DIY比賽、快刀手表演賽、創意料理示範、特色料理品嚐及虱目魚產品展售等；另上午9點半起有漁村深度之旅活動；晚間6點千人虱目魚宴上菜，聆聽藝人及重磅樂團演出，享受餘音繚繞美食饗宴浪漫風情。

翁章梁與料理主廚蔡禾建，示範手做虱目魚三絲捲，與布袋鎮長陳鳳梅及議員蔡瑋傑等來賓，一起拿手舉牌宣傳，翁章梁品嘗料理誇讚「好吃！」，他說，虱目魚全身都是寶，10道佳餚成本就要3500元，現在預訂只要2500元，「俗擱營養美味好吃」。

蔡禾建特別介紹料理精巧的「虱目魚牛奶鍋」，經加工挑出魚刺料理的「破布子蒸虱目魚」。活動詳情請上嘉義縣府網站活動看板「思慕在嘉」FB粉絲團專頁（https://goo.gl/yLkmWd）瀏覽，或洽詢報名專線（06）3037981；漁村體驗團名額限70人。

嘉義縣第七屆「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂」活動，縣長翁章梁與總舖師及來賓展示虱目...
嘉義縣第七屆「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂」活動，縣長翁章梁與總舖師及來賓展示虱目魚料理宣傳。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長翁章梁（右三）與料理主廚蔡禾建（左二）示範手做虱目魚三絲捲。記者魯永明／...
嘉義縣長翁章梁（右三）與料理主廚蔡禾建（左二）示範手做虱目魚三絲捲。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長翁章梁品嘗「破布子蒸虱目魚」誇讚「好吃！」。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁品嘗「破布子蒸虱目魚」誇讚「好吃！」。記者魯永明／攝影
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加工挑出魚刺料理的「破布子蒸虱目魚」。記者魯永明／攝影
加工挑出魚刺料理的「破布子蒸虱目魚」。記者魯永明／攝影
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翁章梁嘉義
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