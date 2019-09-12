雲林郵局募得275盒愛心月餅 贈愛給弱勢

2019-09-12 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



中秋節前夕，雲林郵局與喜憨兒社會福利基金會合作推廣「喜憨兒中秋月餅送愛活動」，透過郵局廣大的行銷通路，除讓社會大眾認購喜憨天使製作的中秋月餅，也募得月餅275盒並贈送給雲林弱勢族群。

雲林郵局局長吳志亮說，今年募得的愛心月餅，分別捐贈北港家扶中心、華山基金會、創世基金會及轄內獨居長者等等，希望這充滿愛的月餅，透過郵局的用心能散播到各個需要的角落。