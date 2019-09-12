不必出國！曾文水庫搭船看黑鳶 「老鷹之鄉」行程正夯

2019-09-12 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



俗稱老鷹的「黑鳶」，全台只剩下300至500隻，成為珍貴稀有的第二級保育類動物。有十分之一族聚在曾文水庫水域，並已成為留鳥，曾文水庫觀光遊艇知名景點之一，就是到釣魚平台欣賞滿天盤旋的黑鳶，西拉雅國家風景區管理處邀請紀錄片「老鷹想飛」中，在保育界有「黑鳶公主」暱稱的台灣猛禽研究會常務理事林惠珊，到嘉義縣大埔鄉傳授全國黑鳶調查研究的心得，並與大埔中小學與師生相見歡，讓在地的子弟了解曾文溪流域的黑鳶特性，進而更認同鄉土。為推動大埔成為「老鷹之鄉」旅遊目的地形象的初期行動。

西拉雅風管處表示，曾文水庫庫區廣大，有九成面積位在嘉義縣大埔鄉，很多民眾並不知道台灣有超過十分之一的黑鳶群聚在這裡。西拉雅國家風景區管理處規畫以黑鳶作為品牌形象，型塑其旅遊目的地特色。結合台灣首府大學觀光系組成專業團隊與當地業者及西拉雅國家風景區管理處、大埔鄉公所進行產官學合作，推動教育培訓方案，進行地方共識凝聚的工作。

大埔鄉吳明勳鄉長表示，黑鳶就是俗稱的老鷹，搭乘觀光遊艇在曾文水庫上遊覽時，一次看到超過10隻的黑鳶在天空盤旋很常見，甚至很有機會見到50幾隻，這是因為它們有群聚的特性，不像其他種類的鷹類猛禽多屬孤鳥單獨行動。黑鳶屬於留鳥，但這幾年受到環境棲地惡化的影響，在台灣被列為二級保育類動物。嘉義大埔的黑鳶族群數量特別多，表示這個地區是受黑鳶歡迎的棲地。

西拉雅國家風景區管理處長許主龍表示，位屬西拉雅國家風景區之嘉義縣大埔鄉，素有「黑鳶的故鄉」之稱，黑鳶停機時，尾羽像魚的尾巴成剪狀，在天空盤旋飛翔時，羽翼展開清晰可見，水美鷹揚相當美麗，近距離欣賞黑鳶在水庫上互尬飛行技術的捕魚搶食秀更是大埔鄉相當特殊的體驗遊程。