親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

小女孩炸死自己！怪怪影音入侵 小心孩子模仿

全台這水庫最常「抓交替」？ 原來水底藏著它…

不必出國！曾文水庫搭船看黑鳶 「老鷹之鄉」行程正夯

2019-09-12 10:30聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

俗稱老鷹的「黑鳶」，全台只剩下300至500隻，成為珍貴稀有的第二級保育類動物。有十分之一族聚在曾文水庫水域，並已成為留鳥，曾文水庫觀光遊艇知名景點之一，就是到釣魚平台欣賞滿天盤旋的黑鳶，西拉雅國家風景區管理處邀請紀錄片「老鷹想飛」中，在保育界有「黑鳶公主」暱稱的台灣猛禽研究會常務理事林惠珊，到嘉義大埔鄉傳授全國黑鳶調查研究的心得，並與大埔中小學與師生相見歡，讓在地的子弟了解曾文溪流域的黑鳶特性，進而更認同鄉土。為推動大埔成為「老鷹之鄉」旅遊目的地形象的初期行動。

西拉雅風管處表示，曾文水庫庫區廣大，有九成面積位在嘉義縣大埔鄉，很多民眾並不知道台灣有超過十分之一的黑鳶群聚在這裡。西拉雅國家風景區管理處規畫以黑鳶作為品牌形象，型塑其旅遊目的地特色。結合台灣首府大學觀光系組成專業團隊與當地業者及西拉雅國家風景區管理處、大埔鄉公所進行產官學合作，推動教育培訓方案，進行地方共識凝聚的工作。

大埔鄉吳明勳鄉長表示，黑鳶就是俗稱的老鷹，搭乘觀光遊艇在曾文水庫上遊覽時，一次看到超過10隻的黑鳶在天空盤旋很常見，甚至很有機會見到50幾隻，這是因為它們有群聚的特性，不像其他種類的鷹類猛禽多屬孤鳥單獨行動。黑鳶屬於留鳥，但這幾年受到環境棲地惡化的影響，在台灣被列為二級保育類動物。嘉義大埔的黑鳶族群數量特別多，表示這個地區是受黑鳶歡迎的棲地。

西拉雅國家風景區管理處長許主龍表示，位屬西拉雅國家風景區之嘉義縣大埔鄉，素有「黑鳶的故鄉」之稱，黑鳶停機時，尾羽像魚的尾巴成剪狀，在天空盤旋飛翔時，羽翼展開清晰可見，水美鷹揚相當美麗，近距離欣賞黑鳶在水庫上互尬飛行技術的捕魚搶食秀更是大埔鄉相當特殊的體驗遊程。

西拉雅風管處擬型塑嘉義縣大埔鄉成為「老鷹之鄉」的獨特品牌觀光意象，目前開設培訓課程，把老鷹保育與在地觀光連結往下紮根，也與當地和平村漂流木手作鷹頭小提琴的地方創生嘗試之外，未來更要盤整在地資源與老鷹話題相結合，像是全國僅有三座竹炭窯，其中兩座就位在大埔的坪林窯和和平窯，透過提升觀光旅遊新印象，以吸引到更多遊客到訪。

曾文水庫嘉義大埔一帶，有全台十分之一的「黑鳶」群聚，西拉雅國家風景區力推為「老應...
曾文水庫嘉義大埔一帶，有全台十分之一的「黑鳶」群聚，西拉雅國家風景區力推為「老應之鄉」品牌發展觀光。圖／西拉雅國管處提供
分享
曾文水庫嘉義大埔一帶，有全台十分之一的「黑鳶」群聚，西拉雅國家風景區力推為「老應...
曾文水庫嘉義大埔一帶，有全台十分之一的「黑鳶」群聚，西拉雅國家風景區力推為「老應之鄉」品牌發展觀光。圖／西拉雅國管處提供
分享
曾文水庫嘉義大埔一帶，有全台十分之一的「黑鳶」群聚，西拉雅國家風景區力推為「老應...
曾文水庫嘉義大埔一帶，有全台十分之一的「黑鳶」群聚，西拉雅國家風景區力推為「老應之鄉」品牌發展觀光。圖／西拉雅國管處提供
分享

大埔國家風景區嘉義
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

台南實物銀行 失智長輩當店員

2019-09-11 23:46

雲林愛老眼鏡 65歲以上長者免費配

2019-09-11 23:44

嘉義華興橋重建通車 不再怕暴雨了

2019-09-11 23:36

布袋賞月聽音樂 抽手機、機票

2019-09-11 23:35

參選人避賄選 近年文旦採購量減少

2019-09-11 23:15

沾上政治話題 麻豆文旦好夯

2019-09-11 23:02

影／反賄紅不讓 法務部長蔡清祥台南球場開球

2019-09-11 20:06

天下調查台南只有一座圖書館 館方：太扯了啦

2019-09-11 17:56

故宮南院超炫光雕秀 「南境之光」中秋夜登場

2019-09-11 17:34

藝人夏語心代言 關子嶺溫泉美食節21日登場

2019-09-11 17:33

搶搭台劇熱潮 嘉義縣政府力推追劇旅遊

2019-09-11 16:54

影／台南首間實物銀行實體店面 失智長輩當實習店員

2019-09-11 15:33

Google資料中心將落腳台南 黃偉哲憂綠能不足

2019-09-11 14:56

嘉市華興橋改建通車 徐國勇：中央、地方合作最好典範

2019-09-11 14:30

白米盛宴！後壁商圈美食周六大匯集

2019-09-11 14:21

提前過中秋 青埔教育基金會送月餅陪興中長輩共餐

2019-09-11 13:26

Google台南設資料中心 市長：憂心綠電不來Google跑掉

2019-09-11 12:02

布袋月之秋聽音樂會抽手機、香港來回機票

2019-09-11 11:41

雲林縣愛老人 65歲以上免費配眼鏡

2019-09-11 11:27

再度投資台南！ Google今宣布購地興建資料中心

2019-09-11 10:44

糙米煎餅、割稻飯…後壁商圈美食大匯集 周六邀遊客品嘗

2019-09-11 07:50

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

「大港開唱」將停辦 策展團隊：韓市府不支持

2019-09-11 21:16

蛋黃酥之亂上演 學者：成功的行銷不是只有店家賺錢

2019-09-11 17:32

2公車卡在基隆迴車塔數十乘客下車走 輪胎洩氣試圖脫困

2019-09-11 16:28

中壢龍岡至機捷環北16日121客運通車 沿線停靠27站

2019-09-11 12:47

縣市首長苗縣非六都倒數第二 徐耀昌批：錢堆出來的

2019-09-11 13:32

大港開唱停辦 陳其邁：文化品牌建立難，要摧毀卻很快

2019-09-12 01:58

屏東韓粉自掛韓國瑜看板不到兩週就被撤 地方熱議

2019-09-11 15:51

彭懷真進入公部門 61歲服志願役…寫信給自己告白6個為什麼

2019-09-11 11:13

全台第一人 科員黃毓恒以博士生身分拿下IEEE論文首獎

2019-09-12 08:14

影／苗縣第2座親子公園動土 2層樓高過山洞溜滑梯

2019-09-11 20:09

影／基隆自來水打開流出黃水 上千戶水塔、濾水器遭殃怒求償

2019-09-11 11:38

影／有機堆肥廠遭控散發惡臭 居民聚廠前抗議

2019-09-11 20:10

重返韋昌嶺老兵搶嘸名額氣炸 文化局：對向隅者致歉

2019-09-11 14:11

極美夜間光雕！ 淡海輕軌淺藍鋼拱橋年底將完工

2019-09-11 12:43

新北正妹議員沖繩完婚 鄭宇恩：人生另份功課就此展開

2019-09-11 17:58

柯文哲施政滿意倒數又諷韓國瑜 議員罵「要不要臉？」

2019-09-11 17:27

雲林縣愛老人 65歲以上免費配眼鏡

2019-09-11 11:27

竹縣竹東、北埔17日停水4小時 預計影響5226戶

2019-09-11 15:30

汐止新人行道剛完工就出事？ 民眾慘摔還破相

2019-09-11 15:49

金山跳石聯絡道「救命路」通了 老人、病患就醫福音

2019-09-11 13:12

鋼拱橋好美！淡海輕軌藍海線 首期年底完工

2019-09-12 00:10

天下調查台南只有一座圖書館 館方：太扯了啦

2019-09-11 17:56

影／台南首間實物銀行實體店面 失智長輩當實習店員

2019-09-11 15:33

販賣機飲料過期桃園衛生局查封 發現竟然還賣酒

2019-09-11 16:10

柯文哲還沒上台報告 馬家軍、新潮流先吵敵人是誰

2019-09-11 15:59

桃園最強民宿推5秘境休閒路線免費報名 搭國旅更划算

2019-09-11 11:49

全台最大國宅 高市今晚輔導成立管委會

2019-09-11 23:56

原民會投入2千萬 給花東弱勢戶「不會滑倒的廁所」

2019-09-11 11:05

Google台南設資料中心 市長：憂心綠電不來Google跑掉

2019-09-11 12:02

千手觀世音鋼製雕塑 獲金氏世界紀錄認證

2019-09-11 19:16

義大商場30年樹被砍 養工處：未善盡遷移規定將開罰

2019-09-11 14:56

影／傳說電競對決 警察PK國中生 邀人氣偶像祈錦鈅直播

2019-09-11 12:04

台鹽與亞邦簽約 解決太陽能板廢棄物出路問題

2019-09-11 12:56

峨眉東方美人茶節 9月21、22日邀你來場茶餐饗宴

2019-09-11 14:46

防火巷暗藏倒鉤鐵絲網傷貓 業者怕挨罰200萬速拆除

2019-09-11 11:34

明年元旦起 北市百貨及購物中心內用禁免洗餐具

2019-09-11 15:20

北市加強「不禮讓行人」執法 違規取締成長130％

2019-09-11 16:19

拆除台藝大圍牆增設人行道 綠化空間也保障安全

2019-09-11 17:35

新北17家醫院抗議遭罰200萬 新北市：已挑戰公權力

2019-09-11 22:37

基隆中山一二路3里自來水染黃 水公司致歉要賠償

2019-09-11 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top