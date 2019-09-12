曾文水庫湖光山色 大埔鄉辦黑鳶山豬相伴特色中秋遊

2019-09-12 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



連續颱風過境帶來豐沛降雨，嘉義縣大埔鄉轄內全台最大曾文水庫滿庫，湖光山色美景，飛鷹峽谷秘境，讓遊客讚嘆，明天秋節連假，大埔鄉公所首度推出「曾文煙波 漫漫大埔」中秋限定遊程，邀請大眾周末14、15日來一趟漫步輕旅、環湖壯遊兼具的特色中秋遊，有黑鳶、山豬相伴的特色中秋遊。

鄉公所說，大埔鄉坐落曾文水庫集水區，轄內景緻層巒疊嶂；碧波萬頃，湖光山色美不勝收，秋節3天連假， 舉辦「曾文煙波 漫漫大埔」中秋限定遊程，含最具特色遊艇環湖，聆聽經典義大利歌曲O sole mio便會集合的野生山豬互動，搭遊艇登山豬島探險，具有療癒效果，新奇又有趣；登上全台唯一24小時不打烊的釣魚平台，體驗保證上鉤的釣魚經驗，還有機會飽覽臺灣特有亞種黑鳶成群盤旋，俯衝獵食英姿。

搭配水資源宣導活動，在情人公園設市集攤位、特色裝置區、在地美食體驗、曾愛水資源闖關遊戲、星光音樂會、星光電影院等豐富活動，來大埔遊有機會把大埔好風景明信片、運動毛巾、後背包、飲料提袋、野餐坐墊、曾文水庫遊艇遊湖優惠券眾多好禮通通帶著走。

大埔人口僅4000餘人，是民風純樸、恬靜偏鄉，無汙染、無工業綠色鄉鎮，鄉內有不少值得探訪的景點，包括情人公園、免費露營的湖濱公園、白馬亭、歐都那山野度假村、山豬島、嘉義農場等，水陸兩棲生態遊程適合親子同行； 大埔美食砂鍋魚頭，街上餐廳林立，每家特色不同，還有炒水蓮、清蒸筍殼魚、筍乾滷肉等，當地麻竹筍質地鮮嫩，煮湯、滷肉都美味。