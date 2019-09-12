親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

小女孩炸死自己！怪怪影音入侵 小心孩子模仿

全台這水庫最常「抓交替」？ 原來水底藏著它…

曾文水庫湖光山色 大埔鄉辦黑鳶山豬相伴特色中秋遊

2019-09-12 09:44聯合報 記者魯永明╱即時報導

連續颱風過境帶來豐沛降雨，嘉義縣大埔鄉轄內全台最大曾文水庫滿庫，湖光山色美景，飛鷹峽谷秘境，讓遊客讚嘆，明天秋節連假，大埔鄉公所首度推出「曾文煙波 漫漫大埔」中秋限定遊程，邀請大眾周末14、15日來一趟漫步輕旅、環湖壯遊兼具的特色中秋遊，有黑鳶、山豬相伴的特色中秋遊。

鄉公所說，大埔鄉坐落曾文水庫集水區，轄內景緻層巒疊嶂；碧波萬頃，湖光山色美不勝收，秋節3天連假， 舉辦「曾文煙波 漫漫大埔」中秋限定遊程，含最具特色遊艇環湖，聆聽經典義大利歌曲O sole mio便會集合的野生山豬互動，搭遊艇登山豬島探險，具有療癒效果，新奇又有趣；登上全台唯一24小時不打烊的釣魚平台，體驗保證上鉤的釣魚經驗，還有機會飽覽臺灣特有亞種黑鳶成群盤旋，俯衝獵食英姿。

搭配水資源宣導活動，在情人公園設市集攤位、特色裝置區、在地美食體驗、曾愛水資源闖關遊戲、星光音樂會、星光電影院等豐富活動，來大埔遊有機會把大埔好風景明信片、運動毛巾、後背包、飲料提袋、野餐坐墊、曾文水庫遊艇遊湖優惠券眾多好禮通通帶著走。

大埔人口僅4000餘人，是民風純樸、恬靜偏鄉，無汙染、無工業綠色鄉鎮，鄉內有不少值得探訪的景點，包括情人公園、免費露營的湖濱公園、白馬亭、歐都那山野度假村、山豬島、嘉義農場等，水陸兩棲生態遊程適合親子同行； 大埔美食砂鍋魚頭，街上餐廳林立，每家特色不同，還有炒水蓮、清蒸筍殼魚、筍乾滷肉等，當地麻竹筍質地鮮嫩，煮湯、滷肉都美味。

詳情請上嘉義縣大埔鄉公所facebook粉絲專頁 https://www.facebook.com/Dapu.Chiayi/ 、「曾文煙波 漫漫大埔」活動報名頁面 https://www.accupass.com/go/DAPU　

連續颱風過境帶來豐沛降雨，嘉義縣大埔鄉轄內全台最大曾文水庫滿庫，湖光山色美景。圖...
連續颱風過境帶來豐沛降雨，嘉義縣大埔鄉轄內全台最大曾文水庫滿庫，湖光山色美景。圖／呂炎坤提供
分享
搭遊艇登山豬島探險，餵食山豬具有療癒效果，新奇又有趣。圖／資料照片
搭遊艇登山豬島探險，餵食山豬具有療癒效果，新奇又有趣。圖／資料照片
分享

大埔中秋遊艇
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

台南實物銀行 失智長輩當店員

2019-09-11 23:46

雲林愛老眼鏡 65歲以上長者免費配

2019-09-11 23:44

嘉義華興橋重建通車 不再怕暴雨了

2019-09-11 23:36

布袋賞月聽音樂 抽手機、機票

2019-09-11 23:35

參選人避賄選 近年文旦採購量減少

2019-09-11 23:15

沾上政治話題 麻豆文旦好夯

2019-09-11 23:02

影／反賄紅不讓 法務部長蔡清祥台南球場開球

2019-09-11 20:06

天下調查台南只有一座圖書館 館方：太扯了啦

2019-09-11 17:56

故宮南院超炫光雕秀 「南境之光」中秋夜登場

2019-09-11 17:34

藝人夏語心代言 關子嶺溫泉美食節21日登場

2019-09-11 17:33

搶搭台劇熱潮 嘉義縣政府力推追劇旅遊

2019-09-11 16:54

影／台南首間實物銀行實體店面 失智長輩當實習店員

2019-09-11 15:33

Google資料中心將落腳台南 黃偉哲憂綠能不足

2019-09-11 14:56

嘉市華興橋改建通車 徐國勇：中央、地方合作最好典範

2019-09-11 14:30

白米盛宴！後壁商圈美食周六大匯集

2019-09-11 14:21

提前過中秋 青埔教育基金會送月餅陪興中長輩共餐

2019-09-11 13:26

Google台南設資料中心 市長：憂心綠電不來Google跑掉

2019-09-11 12:02

布袋月之秋聽音樂會抽手機、香港來回機票

2019-09-11 11:41

雲林縣愛老人 65歲以上免費配眼鏡

2019-09-11 11:27

再度投資台南！ Google今宣布購地興建資料中心

2019-09-11 10:44

糙米煎餅、割稻飯…後壁商圈美食大匯集 周六邀遊客品嘗

2019-09-11 07:50

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

「大港開唱」將停辦 策展團隊：韓市府不支持

2019-09-11 21:16

蛋黃酥之亂上演 學者：成功的行銷不是只有店家賺錢

2019-09-11 17:32

2公車卡在基隆迴車塔數十乘客下車走 輪胎洩氣試圖脫困

2019-09-11 16:28

中壢龍岡至機捷環北16日121客運通車 沿線停靠27站

2019-09-11 12:47

縣市首長苗縣非六都倒數第二 徐耀昌批：錢堆出來的

2019-09-11 13:32

大港開唱停辦 陳其邁：文化品牌建立難，要摧毀卻很快

2019-09-12 01:58

屏東韓粉自掛韓國瑜看板不到兩週就被撤 地方熱議

2019-09-11 15:51

彭懷真進入公部門 61歲服志願役…寫信給自己告白6個為什麼

2019-09-11 11:13

全台第一人 科員黃毓恒以博士生身分拿下IEEE論文首獎

2019-09-12 08:14

影／苗縣第2座親子公園動土 2層樓高過山洞溜滑梯

2019-09-11 20:09

影／基隆自來水打開流出黃水 上千戶水塔、濾水器遭殃怒求償

2019-09-11 11:38

影／有機堆肥廠遭控散發惡臭 居民聚廠前抗議

2019-09-11 20:10

重返韋昌嶺老兵搶嘸名額氣炸 文化局：對向隅者致歉

2019-09-11 14:11

極美夜間光雕！ 淡海輕軌淺藍鋼拱橋年底將完工

2019-09-11 12:43

新北正妹議員沖繩完婚 鄭宇恩：人生另份功課就此展開

2019-09-11 17:58

柯文哲施政滿意倒數又諷韓國瑜 議員罵「要不要臉？」

2019-09-11 17:27

雲林縣愛老人 65歲以上免費配眼鏡

2019-09-11 11:27

竹縣竹東、北埔17日停水4小時 預計影響5226戶

2019-09-11 15:30

汐止新人行道剛完工就出事？ 民眾慘摔還破相

2019-09-11 15:49

金山跳石聯絡道「救命路」通了 老人、病患就醫福音

2019-09-11 13:12

鋼拱橋好美！淡海輕軌藍海線 首期年底完工

2019-09-12 00:10

天下調查台南只有一座圖書館 館方：太扯了啦

2019-09-11 17:56

影／台南首間實物銀行實體店面 失智長輩當實習店員

2019-09-11 15:33

販賣機飲料過期桃園衛生局查封 發現竟然還賣酒

2019-09-11 16:10

柯文哲還沒上台報告 馬家軍、新潮流先吵敵人是誰

2019-09-11 15:59

桃園最強民宿推5秘境休閒路線免費報名 搭國旅更划算

2019-09-11 11:49

全台最大國宅 高市今晚輔導成立管委會

2019-09-11 23:56

原民會投入2千萬 給花東弱勢戶「不會滑倒的廁所」

2019-09-11 11:05

Google台南設資料中心 市長：憂心綠電不來Google跑掉

2019-09-11 12:02

千手觀世音鋼製雕塑 獲金氏世界紀錄認證

2019-09-11 19:16

義大商場30年樹被砍 養工處：未善盡遷移規定將開罰

2019-09-11 14:56

影／傳說電競對決 警察PK國中生 邀人氣偶像祈錦鈅直播

2019-09-11 12:04

台鹽與亞邦簽約 解決太陽能板廢棄物出路問題

2019-09-11 12:56

峨眉東方美人茶節 9月21、22日邀你來場茶餐饗宴

2019-09-11 14:46

防火巷暗藏倒鉤鐵絲網傷貓 業者怕挨罰200萬速拆除

2019-09-11 11:34

明年元旦起 北市百貨及購物中心內用禁免洗餐具

2019-09-11 15:20

北市加強「不禮讓行人」執法 違規取締成長130％

2019-09-11 16:19

拆除台藝大圍牆增設人行道 綠化空間也保障安全

2019-09-11 17:35

新北17家醫院抗議遭罰200萬 新北市：已挑戰公權力

2019-09-11 22:37

基隆中山一二路3里自來水染黃 水公司致歉要賠償

2019-09-11 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top