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沾上政治話題 麻豆文旦好夯

2019-09-11 23:02聯合報 記者吳淑玲／台南報導

台南麻豆文旦今年外銷帶動下，銷售和價格都不錯。 圖／郭新聰提供
台南麻豆文旦今年外銷帶動下，銷售和價格都不錯。 圖／郭新聰提供
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年初台南立委補選謝龍介陣營遇「文旦之亂」落選，驚險當選的郭國文早在產季開始前，就邀農委會到麻豆宣布收購大果文旦100萬台斤，連蔡英文都為麻豆文旦站台，市長黃偉哲更是南北奔波賣力行銷。謝龍介也實現立委補選時的承諾，繼續外銷50貨櫃。

國民黨台南市議員謝龍介（右三）今年三月參與立委補選，在麻豆代天府下跪立誓為農民打...
國民黨台南市議員謝龍介（右三）今年三月參與立委補選，在麻豆代天府下跪立誓為農民打通路外銷50貨櫃麻豆文旦。圖／聯合報系資料照片 吳淑玲
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謝龍介今年初立委補選時，在麻豆代天府「下跪」發誓要為麻豆柚農打開外銷通路，雖然謝最後高票落選，但也炒熱文旦行情，麻豆區果樹產銷班第三班員郭新聰說，謝龍介在立委補選時承諾外銷50貨櫃，一貨櫃1萬2千台斤，共出貨60萬台斤，因謝炒熱話題，桃園和嘉義也有貿易商來採買，比60萬台斤還多，麻豆文旦今年銷售很順利，他個人認為仍要感謝謝龍介。

台南麻豆文旦今年外銷長紅，帶動文旦銷售及價格。圖／郭新聰提供
台南麻豆文旦今年外銷長紅，帶動文旦銷售及價格。圖／郭新聰提供
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對麻豆文旦沾上政治話題，郭新聰說，農民要的只是打開通路，能夠賺錢，種出來的文旦不要滯銷爛掉丟棄，去年底高雄市長選舉過後，在電視上看到謝龍介要帶鳳梨、蜜棗農民到大陸找通路，他主動報名，當時文旦還沒有開花，謝龍介考慮3 、4 天後，才同意讓他隨行，這次麻豆區果樹產銷班第三班的班員大多搭上外銷列車，文旦銷得很好都很開心。

麻豆柚農陳純仁的文旦也早就銷售一空，他說，今年麻豆文旦很好賣，主要是外銷跑得動，永齡基金會今年也到麻豆採購不少貨櫃的文旦外銷到大陸，也是功勞之一，還有農委會的大果文旦收購政策，都是主要原因。

立委郭國文最近忙著「幫小農賣文旦」，郭國文說，他當選後就對農民有責任，要求農委會訂出促銷多元化及收購大果文旦的政策，成效良好。

文旦謝龍介立委補選
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