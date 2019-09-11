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結合失智照顧功能 台南首間實物銀行啟用

2019-09-11 18:16中央社 台南11日電

台南市首間實物銀行實體店面今天在佳里區揭牌啟用，除了發放物資給弱勢家庭，也結合失智照顧關懷據點功能。台南市長黃偉哲表示，市府將持續提供更完善的社會福利服務。

台南市政府社會局指出，由財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會承接經營的實物銀行佳里分行，結合失智關懷據點，提供失智長者擔任實物銀行實習店員機會，協助各項物資上架及陳設整理等工作。另外，慈揚基金會贊助惜食平台專用冰箱，讓食材獲得妥善保存，提供有需要的人使用。

黃偉哲主持啟用儀式時表示，實物銀行提供民眾捐贈的各項物資，讓弱勢族群就近接受物資捐贈，且市府考量受助者經濟上的困難，店內可使用點數來取代現金的不足。

黃偉哲表示，實物銀行不僅是愛物惜福的表現，讓物品得以善用，也能幫助弱勢家庭獲得更妥善的照顧服務，是台南市一項很重要的社會福利政策。感謝各界協助，促成台南第一間實物銀行實體店面順利開設。

台南市社會局指出，實物銀行佳里分行接受民眾捐贈物資。另一方面，由社工評估每名受助者的需求後給予點數額度，受助者可依點數兌換等值物資，也會安排社工及志工定期關懷訪視受助者，提供預防性的服務，以避免受助戶持續陷入生活困境。

實物銀行失智黃偉哲
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