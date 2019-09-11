天下調查台南只有一座圖書館 館方：太扯了啦

2019-09-11 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市只有一所圖書館？！《天下雜誌》昨天公布今年的幸福城市大調查，其中圖書館部分，資料中全市只有一座圖書館，所以以180萬人口計算，台南每10萬人只享有0.05所的圖書館。

台南市立圖書館今天喊冤「台南市有43所圖書館啦」，館方表示，看到資料後嚇了一跳，向天下雜誌詢問的結果，台南市被計算的圖書館竟然只有總館一間，各區的區分館，都未計入。

《天下雜誌》昨天公布2019幸福城市大調查，台南市「文教力」於六都中排名第三。除了台南市是最多市民覺得具有豐富文化活動的城市，比例高達75.6%，市民閱讀力也年年提升，2018年每人借閱量已提升至4.37冊，於六都中排名第三。

市圖表示，天下雜誌計算六都圖書館的數量是算總館與分館的數量，而台南市在縣市合併升格後，各區的圖書館一直未改制為分館，而是仍由區公所管轄的區分館，但其他五都都是總館與分館的形式，所以台南被計算的圖書館數量只有一座，「這與實際狀況相差很多吧」

館方表示，台南市每區都至少有一座圖書館，安南區還有3座，所以全市圖書館共有43座，每10萬人享有圖書館的數量是2.28所，排名為六都第一、而不是六都最後一名。

館方指出，市政府104年起推動「區圖書館閱讀環境優質化計畫」，挹注經費達1.2億元，全面改善各區圖書館閱讀環境，營造溫馨有趣的閱讀氛圍，有效提升閱讀風氣，讓每一區的區民，都擁有更優質的圖書館。至今已完成23所公共圖書館改善工程，並提供圖書通閱等服務，使各館到館人次及借閱率均有倍數以上成長。

除現有的公共圖書館外，黃偉哲市長上任後，台南市政府仍持續增設新館，108年於安南區啟用台江文化中心圖書館，109年更將於永康區落成新總圖，預計可提供市民更多元豐富之圖書與數位資源服務。