故宮南院超炫光雕秀 「南境之光」中秋夜登場

2019-09-11 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



後天中秋夜，故宮南院光雕再現，「南境之光」從後天13日起到11月10日，每周二到周日晚間6點開始到10點結束。

繼浪漫水舞後，故宮南院再次邀請光雕藝術家陳怡潔、金曲爵士音樂家許郁瑛聯手打造絕美光雕秀「南境之光」，以博物館與至美橋為演出主視覺，透過新穎的雷射與燈光設計技術，將光衣披覆在環湖步道上，打造360度的環湖觀賞視角，讓音樂與燈光匯聚出的南院風情，每一處都飽滿完美

故宮南院說，「南境之光」演出三大亮點，凸顯故宮南院獨特的建築環境，展現經典的人文內涵，亮點一：光雕藝術探索「玉見亞洲－院藏玉器展」，以故宮南院「玉見亞洲－院藏玉器展」為靈感，藝術家陳怡潔將玉的光潤質感融入光雕藝術創作，用光影表現出玉器的層次與風貌，光彩奪目、精緻絕倫。

亮點二：邀請連獲金曲獎2018年演奏類最佳專輯、2019年演奏類最佳作曲人的爵士鋼琴家許郁瑛與製作團隊MUSDM跨界合作，以奇幻豐富的當代爵士樂詮釋亞洲各地風情，觀眾乘著光的羽翼與音符，一同翱翔於美麗的南境光景。

亮點三：前衛空拍視角 磅礡氣勢開場，由嘉義在地頂尖空拍團隊柯發壽領軍，從至美橋到博物館建築物上方，以垂直鳥瞰拍攝光影，如同追逐彩虹兩端一般，以新視野為觀眾揭開光雕展演序幕。