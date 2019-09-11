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藝人夏語心代言 關子嶺溫泉美食節21日登場

2019-09-11 17:33聯合報 記者謝進盛╱即時報導

藝人夏語心今年擔任關子嶺溫泉美食節形象代言人。圖／台南市政府觀光旅遊局提供
藝人夏語心今年擔任關子嶺溫泉美食節形象代言人。圖／台南市政府觀光旅遊局提供
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台南市政府觀光旅遊局舉辦的2019關子嶺溫泉美食節，9月21日起將開跑，當晚可穿浴衣與火王爺熱鬧巡繞關子嶺，還安排一系列精彩又好玩活動，邀請各地遊客來關子嶺賞玩。

主辦單位今在關子嶺統茂溫泉會館舉辦活動記者會，開場由仙草國小以氣勢磅礡鼓聲帶來表演，藝人夏語心擔任形象代言人，與吉祥物魚頭君及關子嶺代言人「小楓」、「小泉」一同前來站台，她一身和服現身，引來熱鬧尖叫聲。

包括南市副市長王時思、市府觀旅局長陳信安、西拉雅國家風景區管理處處長許主龍、白河區長蕭福清、市議員李宗翰、沈家鳳議員、陳秋宏、穎艾達利及及在地業者一起為活動揭開序幕，並同聲「泥好，歡迎關嶺」邀請民眾一起迎接秋冬泡湯季節的到來。

市府觀旅局說，今年關子嶺溫泉美食節有包括「火王爺夜祭巡行」、「浴衣野餐納涼日」、「假日市集」三大系列活動，其中，

已舉辦第四年的「火王爺夜祭巡行」，今年更加入了2019台灣燈會製作的大鵬金翅鳥花燈以及來自日本青森縣弘前市的睡魔花燈。

21日晚上6點30分在寶泉橋公園正式登場，邀請民眾一起穿浴衣、螢光彩繪，隨著5米高的大型火王爺花燈、大鵬金翅鳥花燈及日本睡魔花燈一同巡繞關子嶺溫泉區，巡行隊伍有安排祭典太鼓、光太鼓、特技火舞、光影舞者等一起踩街表演。另外，當天下午3點至5點還舉辦「吉祥物同萌會」，召集台南各地超Q超萌的吉祥物齊聚關子嶺。

觀光旅遊局表示，今年關子嶺溫泉美食節活動，溫泉套票已銷售一空，還有12家業者一起推出雞加酒平日住宿專案，其中4家業者更搭配秋冬遊補助方案。來關子嶺玩，還可以考慮參加活動限定3款風土小旅行。

因應開幕巡行活動，21日晚間6點至8點，市道175（紅葉隧道口）起至172乙交叉路口（往東山咖啡公路口），將實施交通管制，觀光旅遊局提醒欲參加活動或前往關子嶺旅遊者，避開管制時段進出關子嶺溫泉區。更多活動詳情請上「2019臺南關子嶺溫泉美食節」活動網站http://www.2019hello-gzl.com/或「台南旅遊網」https://www.twtainan.net/查詢。

台南市政府觀光旅遊局舉辦2019關子嶺溫泉美食節，9月21日起將開跑，今召開記者...
台南市政府觀光旅遊局舉辦2019關子嶺溫泉美食節，9月21日起將開跑，今召開記者會說明活動特色。記者謝進盛／攝影
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