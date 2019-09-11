搶搭台劇熱潮 嘉義縣政府力推追劇旅遊

2019-09-11 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



人情味爆紅的台劇「用九柑仔店」，吹起懷舊風潮，拍攝所在地的嘉義縣六腳鄉潭墘村柑仔店「慶和商店」，搭順風車，成為戲迷打卡夯點，蒜頭糖廠日式宿舍群也是熱門台劇「一把青」，臺灣村落片場之一，縣府趁這股戲劇熱潮，力推追劇旅遊，就是要吸引戲劇迷來旅遊消費。

日前嘉縣伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴，在潭墘村「慶和商店」策畫音樂會吸引近千人，用行動行銷家鄉，讓縣長翁章梁感動不已，因此，召集文觀局將拍攝景點串連起來，成為追劇觀光行程，讓遊客體驗嘉義魅力。

2001年「流星花園」偶像劇，讓中正大學唯美英式建築風格一夕爆紅，讓國際遊客慕名而來。台灣好行故宮南院線開進校園停靠，圓遊客追劇旅行夢；台劇「一把青」，秦芊儀一句:「日子過著，就過下去了。日子，過了，就好了」，把靜好歲月過成顛沛流離生活，演哭無數人。劇中師娘家就在蒜頭糖廠日式宿舍。

「愛情沒有來的時候」是香港TVB時裝愛情音樂電影，其中一幕經典告白從奉天宮開始。文觀局長許有仁說，台灣好行故宮南院線是全台最具文青氣息、文創氛圍好行路線，今年針對不同遊客推出不同主題的電子套票，為讓遊客搶先體驗電子套票的豐富超值旅趣，推出「揪IN計畫-好康攏底嘉套票體驗」，就是要老中青幼四代「旅行揪來嘉」。