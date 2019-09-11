嘉市辦花甲食堂 受惠350名老人

2019-09-11 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市府為推動高齡友善城市，補助社區辦理花甲食堂，今年度已核定7個新的老人共餐據點，加上去年已成立的興村人文關懷協會據點，計8個據點，每個單位市府核定補助20萬元整，總計核定上限為160萬元，預計受惠約350人。

嘉義市西區經國社區發展協會今天上午在經國新城Ｌ社區中庭舉行「花甲食堂--作伙呷百二」揭牌儀式，由嘉義市長黃敏惠、經國社區發展協會理事長宋燕生、市議員鄭光宏、傅大偉等人揭牌啟用。

黃敏惠說，花甲食堂讓高齡者有均衡營養，以及適度活動，並期望未來持續輔導各社區辦理共餐服務，嘉惠更多有需求的高齡者。要讓高齡者健康老、不生病，這樣就是最好的社區照顧。

經國社區發展協會理事長宋燕生說，社區老人占人口數近7成，長輩受照顧需求大，多為獨居高齡，無法照顧起居生活，花甲食堂以社區共辦的方式，兼顧營養、衛生、方便性以及人際交流。

宋燕生說，協會在9月2日起試辦「花甲食堂-作伙呷百二」，每天約安排3位志工在花甲食堂協助，每周5天，周一至周五中午11點半開始提供午餐，65歲以上長輩每餐30元，目前服務致遠里約20位里民。

社會處說，經國新城位於致遠里，附近也有嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院、台中榮總嘉義分院所設關懷據點，加上花甲食堂，每日提供百位老人長者供餐、復健、勞作、健康講座等等。