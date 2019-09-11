親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／長照大利多 養護機構住民每月可獲數千元補貼

算給你看！勞退不能終身領 有無延壽年金差在哪？

嘉市辦花甲食堂 受惠350名老人

2019-09-11 15:37聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市府為推動高齡友善城市，補助社區辦理花甲食堂，今年度已核定7個新的老人共餐據點，加上去年已成立的興村人文關懷協會據點，計8個據點，每個單位市府核定補助20萬元整，總計核定上限為160萬元，預計受惠約350人。

嘉義市西區經國社區發展協會今天上午在經國新城Ｌ社區中庭舉行「花甲食堂--作伙呷百二」揭牌儀式，由嘉義市長黃敏惠、經國社區發展協會理事長宋燕生、市議員鄭光宏、傅大偉等人揭牌啟用。

黃敏惠說，花甲食堂讓高齡者有均衡營養，以及適度活動，並期望未來持續輔導各社區辦理共餐服務，嘉惠更多有需求的高齡者。要讓高齡者健康老、不生病，這樣就是最好的社區照顧。

經國社區發展協會理事長宋燕生說，社區老人占人口數近7成，長輩受照顧需求大，多為獨居高齡，無法照顧起居生活，花甲食堂以社區共辦的方式，兼顧營養、衛生、方便性以及人際交流。

宋燕生說，協會在9月2日起試辦「花甲食堂-作伙呷百二」，每天約安排3位志工在花甲食堂協助，每周5天，周一至周五中午11點半開始提供午餐，65歲以上長輩每餐30元，目前服務致遠里約20位里民。

社會處說，經國新城位於致遠里，附近也有嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院、台中榮總嘉義分院所設關懷據點，加上花甲食堂，每日提供百位老人長者供餐、復健、勞作、健康講座等等。

嘉義市西區經國社區發展協會開辦「花甲食堂」。記者李承穎／攝影
嘉義市西區經國社區發展協會開辦「花甲食堂」。記者李承穎／攝影
分享
嘉義市長黃敏惠（中）等人今天上午在經國新城Ｌ社區中庭舉行「花甲食堂--作伙呷百二...
嘉義市長黃敏惠（中）等人今天上午在經國新城Ｌ社區中庭舉行「花甲食堂--作伙呷百二」揭牌儀式。記者李承穎／攝影
分享

嘉義黃敏惠台中榮總
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

影／台南首間實物銀行實體店面 失智長輩當實習店員

2019-09-11 15:33

嘉市華興橋改建通車 徐國勇：中央、地方合作最好典範

2019-09-11 14:30

白米盛宴！後壁商圈美食周六大匯集

2019-09-11 14:21

提前過中秋 青埔教育基金會送月餅陪興中長輩共餐

2019-09-11 13:26

Google台南設資料中心 市長：憂心綠電不來Google跑掉

2019-09-11 12:02

布袋月之秋聽音樂會抽手機、香港來回機票

2019-09-11 11:41

雲林縣愛老人 65歲以上免費配眼鏡

2019-09-11 11:27

再度投資台南！ Google今宣布購地興建資料中心

2019-09-11 10:44

糙米煎餅、割稻飯…後壁商圈美食大匯集 周六邀遊客品嘗

2019-09-11 07:50

雲林違規拖吊熱點 前三名出爐

2019-09-10 23:51

台鐵高架化未納水上鄉 掀舌戰

2019-09-10 23:50

中秋節假期 雲嘉南享好康

2019-09-10 23:49

雲林首座公托家園啟用

2019-09-10 23:48

防火宣導20年 她獲志工菁英

2019-09-10 23:48

麥寮海派海洋音樂節 9月28日開唱

2019-09-10 23:27

麥寮開辦海洋音樂節 勁歌熱唱推動海洋保育

2019-09-10 19:25

嘉義文創園區請來國宴主廚 設計「中秋夜宴」

2019-09-10 16:50

搶秋冬旅遊補助 嘉義有飯店零元住宿、汽車旅館280元

2019-09-10 16:41

雲林首座公托家園啟用 縣長加碼補助要年輕人放心生育

2019-09-10 16:39

雲林斗六電話字頭522用戶 明天下午將暫時斷線

2019-09-10 16:39

全台祀典大天后宮秋祭盛事 黃偉哲求登革熱早日退散

2019-09-10 16:36

全台第一座示範市場 雲林斗六東市場爭取納為歷史建物

2019-09-10 15:57

內政部審議通過用地變更 嘉市鐵路高架化再進一步

2019-09-10 15:32

祀典大天后宮今天舉行秋祭！ 黃偉哲祈登革熱早日退散

2019-09-10 14:15

快報名！到太平雲梯享受星空野餐 看百萬夜景

2019-09-10 13:51

台南南區行善團捐贈文旦月餅 陪獨居長者過中秋

2019-09-10 13:50

用九柑仔店追劇熱點成為觀光景點！幕後推手是這位媒人婆

2019-09-10 13:46

獨／雲林違規拖吊熱點前三名在這 小心荷包大失血

2019-09-10 12:27

台南永康部分路段近來大雨就淹水 市府承諾明年解決

2019-09-10 12:09

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

2019-09-11 09:02

不只挪威選手戴埔鹽順澤宮帽 彰縣警機車還到伊拉克巡邏

2019-09-10 21:46

韓國瑜爭設彌陀機場行不通 林佳龍：384億改造高雄機場

2019-09-10 17:24

再度投資台南！ Google今宣布購地興建資料中心

2019-09-11 10:44

盧秀燕縣市長調查墊底 洪慈庸：跟韓國瑜爭最後一名？

2019-09-10 19:54

「順澤宮」幸運帽預約近3千 廟方蓋章防盜版牟利

2019-09-10 16:48

橫山鄉遭棄置341桶化學廢棄物 新竹縣動用預備金清除

2019-09-10 16:46

18歲印度少年意外過世 將捐獻眼角膜遺愛台灣

2019-09-11 10:16

侯友宜滿意度六都第二 破國民黨在新北市紀錄

2019-09-10 18:57

彰化警人事再度大風吹 18名員警職務調動

2019-09-10 17:45

彭懷真進入公部門 61歲服志願役…寫信給自己告白6個為什麼

2019-09-11 11:13

台大醫院新竹生醫園區分院第1期完工 預計年底前營運

2019-09-10 17:50

花蓮-仁川直航航班出爐 航程最短1個多小時

2019-09-10 17:55

埔鹽順澤宮帽爆紅 王惠美邀挪威選手到彰化參加馬拉松

2019-09-10 19:42

縣市首長苗縣非六都倒數第二 徐耀昌批：錢堆出來的

2019-09-11 13:32

退休將領被餵飯 6年級生開高年級咖啡館有洋蔥

2019-09-11 09:07

影／基隆自來水打開流出黃水 上千戶水塔、濾水器遭殃怒求償

2019-09-11 11:38

高雄市府人事異動 秘書長楊明州調任參事

2019-09-10 17:40

淡水紓運 新北：只能靠淡北道路解決

2019-09-10 23:22

超級瑪利歐來了！桃市打造快閃運動樂園 中秋登場

2019-09-11 10:14

影／去「消費一下」？ 柯文哲昨帶隊臨檢酒店

2019-09-10 20:45

中壢龍岡至機捷環北16日121客運通車 沿線停靠27站

2019-09-11 12:47

拍基隆和平島加2處打卡熱點 享美景送環保吸管組

2019-09-11 09:19

雲林縣愛老人 65歲以上免費配眼鏡

2019-09-11 11:27

重返韋昌嶺老兵搶嘸名額氣炸 文化局：對向隅者致歉

2019-09-11 14:11

屏東保力營區練兵半世紀 斥資7億元重建新營舍

2019-09-10 18:03

清潔隊員成廢家電修理王 每年讓百台丟棄電風扇重生

2019-09-10 17:43

和韓國瑜有心結？ 侯友宜笑回：我把市長做好每天開心

2019-09-10 18:33

金山跳石聯絡道「救命路」通了 老人、病患就醫福音

2019-09-11 13:12

屏東韓粉自掛韓國瑜看板不到兩週就被撤 地方熱議

2019-09-11 15:51

糙米煎餅、割稻飯…後壁商圈美食大匯集 周六邀遊客品嘗

2019-09-11 07:50

高港土開公司 將1號碼頭變花園

2019-09-10 23:43

Google台南設資料中心 市長：憂心綠電不來Google跑掉

2019-09-11 12:02

排名第17！林姿妙： 施政非朝夕可成 民調會當參考

2019-09-10 17:11

遲到的七夕織女和嫦娥相遇 中埔鄉所宣布生育補助

2019-09-10 18:13

中山科學院與桃市府合作 增設6處YouBike場站

2019-09-10 17:12

基隆營養午餐增千萬補助弱勢 林右昌幫學生打菜

2019-09-10 18:30

「植物殺手」小花蔓澤蘭 苗縣府每公斤5元收購

2019-09-11 09:04

愛樹人批高市府 迎合一家大型商場毀掉整排30年老樹

2019-09-11 10:14

東螺溪戀戀欒樹節 22日動物派對熱鬧登場

2019-09-10 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top