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嘉市華興橋改建通車 徐國勇：中央、地方合作最好典範

2019-09-11 14:30聯合報 記者李承穎╱即時報導

華興橋是嘉義市通往嘉義縣民雄鄉的重要道路，但橋身低矮，每逢暴雨就得封橋，內政部營建署與嘉義市和嘉義縣合作，耗資3億多元，將舊橋拆除，耗時2年多打造新的華興橋，內政部長徐國勇說，通車是嘉義縣市居民的共同期待，讓交通更順暢，也是中央、地方攜手推動建設的最好典範。

徐國勇、嘉義市長黃敏惠和嘉義縣長翁章梁等人今天參加華興橋通車典禮，黃敏惠說，藍綠共同合作，這種好的氛圍，才是人民所期待，應該在嘉義縣市起步，是民主最好的機制。

翁章梁說，在公共政策與嘉義市攜手合作，沒有任何芥蒂，讓未來千千萬萬的人能走這條橋，安全、美觀都兼顧。

舊橋的橋梁梁底高程過低，造成通洪斷面不足，每逢長時間強降雨，即會因溪水暴漲，造成橋梁封閉，嘉義縣市政府提出改建華興橋申請，並與營建署共同合作打造新橋。

新橋梁段總長約290公尺、寬20公尺（含兩側新設的人行道）、提升梁底高度2.92公尺，讓橋面不易淹水，施作時改善通洪斷面，並在深槽區橋墩加強設置防撞鋼板，使橋墩結構更為安全。

新橋鋪面有透水功能，路面照明光源選用節能的LED燈，並在周邊綠園栽種當地原生樹種、淨化空氣，橋面設計則是採流線造型，梁身為拋物線曲線變化，呈現流線美學。

嘉義市新建的華興橋今天啟動通車典禮，內政部長徐國勇等人都到場。記者李承穎／攝影
嘉義市新建的華興橋今天啟動通車典禮，內政部長徐國勇等人都到場。記者李承穎／攝影
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嘉義市新建的華興橋今天舉辦通車典禮，內政部長徐國勇、嘉義縣長翁章梁和嘉義市長黃敏...
嘉義市新建的華興橋今天舉辦通車典禮，內政部長徐國勇、嘉義縣長翁章梁和嘉義市長黃敏惠等人都到場。照／嘉義市府提供
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嘉義市新建的華興橋今天啟動通車典禮，內政部長徐國勇等人都到場。記者李承穎／攝影
嘉義市新建的華興橋今天啟動通車典禮，內政部長徐國勇等人都到場。記者李承穎／攝影
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嘉義市新建的華興橋今天舉辦通車典禮，內政部長徐國勇、嘉義縣長翁章梁和嘉義市長黃敏...
嘉義市新建的華興橋今天舉辦通車典禮，內政部長徐國勇、嘉義縣長翁章梁和嘉義市長黃敏惠等人都到場。照／嘉義市府提供
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嘉義市新建的華興橋今天舉辦通車典禮，內政部長徐國勇（中）、嘉義縣長翁章梁（左）和...
嘉義市新建的華興橋今天舉辦通車典禮，內政部長徐國勇（中）、嘉義縣長翁章梁（左）和嘉義市長黃敏惠（右二）等人都到場。記者李承穎／攝影
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嘉義市新建的華興橋今天舉辦通車典禮，內政部長徐國勇、嘉義縣長翁章梁和嘉義市長黃敏...
嘉義市新建的華興橋今天舉辦通車典禮，內政部長徐國勇、嘉義縣長翁章梁和嘉義市長黃敏惠等人都到場。記者李承穎／攝影
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嘉義市新建的華興橋今天啟動通車典禮，內政部長徐國勇等人都到場。記者李承穎／攝影
嘉義市新建的華興橋今天啟動通車典禮，內政部長徐國勇等人都到場。記者李承穎／攝影
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嘉義徐國勇翁章梁
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