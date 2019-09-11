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提前過中秋 青埔教育基金會送月餅陪興中長輩共餐

2019-09-11 13:26聯合報 記者李京昇╱即時報導

國民黨雲林海線立委參選人、青埔教育基金會董事長張嘉郡今天在中秋節前夕，到虎尾興中社區長青食堂與長輩共餐，並致贈每個長輩應景中秋月餅，祝福長輩過個歡喜佳節。

張嘉郡今天與虎尾鎮長丁學忠、雲林縣議員黃美瑤、虎尾代表陳明聖一起到興中社區長青食堂與長輩共餐，並為長輩打菜添飯，長輩們也開心地拉著張嘉郡介紹菜色、話家常，溫馨笑聲充滿食堂。

張嘉郡表示，台灣已進入高齡化社會，雲林縣老人人口比例已逾18%，是全國第二高的縣市，長照是每個人都必須面對的重要課題，現在長照2.0政策已趕不上需求，未來她若進入立法院，會強力推動長照2.0升級版的政策，落實「青銀共伴、護老攜幼」家園。

她說，興中社區發展協會理事長陳敏雄、總幹事鐘顯華及志工們，長期以來辛苦籌畫、營運長青食堂，為長輩們準備健康又吃熱食及快樂生活環境，讓她相當感動。

張嘉郡說，興中社區有個小故事讓她特別感動，去年長青食堂剛成立，社區媽媽志工們為籌措資金買菜，同心將興中特產花生變身美味花生糖，志工媽媽無私純粹的付出，順利籌得不少買菜基金，也讓社區成為溫暖的大家庭。

丁學忠表示，興中社區長青食堂去年開辦，目前提供60多位長輩共餐服務，同時透過與埒內、堀頭社區間資源共享與經驗分享，提供關懷據點、長青食堂、社區守護站，建立完整老人福利網絡，落實在地老化、在地安養與在地照顧長照服務。

前立委張嘉郡（左）與虎尾鎮長丁學忠（右）等人今天到興中社區長青食堂陪伴長輩共餐。...
前立委張嘉郡（左）與虎尾鎮長丁學忠（右）等人今天到興中社區長青食堂陪伴長輩共餐。記者李京昇／攝影
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張嘉郡（右）逐一致贈月餅給長輩們。記者李京昇／攝影
張嘉郡（右）逐一致贈月餅給長輩們。記者李京昇／攝影
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長照中秋節
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