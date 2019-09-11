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Google台南設資料中心 市長：憂心綠電不來Google跑掉

2019-09-11 12:02聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

Google今天宣布將在台南投資數十億元新建資料中心，台南市長黃偉哲表示，Google必須要採購2-5成的綠電，但是目前台南發展漁電共生仍然卡在農委會，遲遲未能審核通過，他不知道杯葛的人背後的動機到底是什麼，只希望中央能夠盡快審查，「不要讓Google跑掉」。

黃偉哲今天參加台鹽綠能與亞邦科技循環綠能簽約計畫時，公布這項好消息，但是也表達了他的憂心。

農委會漁業署主秘繆自昌也在簽約現場，他表示由於台南市政府送出的相關審查資料有缺漏，目前已經退回給地方，只要資料補齊，就會馬上召開審查會審查。

漁業署承辦人員表示，可能這個是全台第一個案子，所以台南市政府對於送件的資料不太清楚，未來只要補齊資料，由於這個部分生態疑慮比較小，應該能夠順利的審查通過。

黃偉哲今天表示，Google在台南科學工業區購地案已經經濟部審核通過預計將購買 20.6公頃土地，新建資料中心，預計年底動工。

他表示，這個案子從前市長賴清德任內就開始談，到現在終於開花結果，過程當中市府都相當低調，主要是跟Google之間的保密協定，而且也避免土地炒作及其他縣市的競爭。

Google必須採購2到3成的綠電，加上南科台積電3奈米、5奈米廠也必須使用綠電，黃偉哲表示，目前綠電可以說是供不應求。

但是台南市在養殖魚池上架設太陽能板的漁電共生案，到目前都還沒有過關，希望大家能夠以理性、專業的角度來考量，而不要蓄意的杯葛。

他表示，綠能是台灣國家發展的目標，過去可能有少數人認為會影響生態，而且太陽能板報廢後的處理有問題，但是今天與亞邦的簽約也克服了技術， 如果還有人杯葛，實在是不曉得目的在哪裡，背後是不是刻意想要哄抬綠電的價格，他實在是不願意這樣子說。

農業農委會在今年1月24號公布漁電共生的相關作業要點，開放給各縣市申請漁電共生專區，但是到目前為止全台還沒有一個案件通過，而台鹽綠能在台南海岸設置的案件目前已經送農委會審查，未來可能是國內第一個通過的案件。

台鹽綠能與亞邦科技今天簽約合作，台南市長黃偉哲前往見證。記者修瑞瑩/攝影
台鹽綠能與亞邦科技今天簽約合作，台南市長黃偉哲前往見證。記者修瑞瑩/攝影
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台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩/攝影
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台鹽綠能與亞邦科技今天簽約合作，台南市長黃偉哲前往見證。記者修瑞瑩/攝影
台鹽綠能與亞邦科技今天簽約合作，台南市長黃偉哲前往見證。記者修瑞瑩/攝影
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農委會黃偉哲漁業署
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