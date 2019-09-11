中秋節返鄉車潮多 南警規畫替代路道免塞車

2019-09-11 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



中秋節3天連續假期，預估返鄉團圓車流量多，台南市歸仁警分局除規畫交通疏導勤務，對於國道1號仁德交流道平面道路及台86線往國道3號關廟交流道，因車流量大，今天提醒用路人民眾提早改道，改走替代道路，避免塞於車陣中。

歸仁警分局轄內有國道1號仁德交流道、國道3號關廟交流道、台86線快速公路、台39線及市道182線等交通要道，並有高鐵台南站、台鐵保安、仁德、中洲、沙崙等車站，觀光景點有台南都會公園奇美博物館、十鼓文化園區、龍崎牛埔農塘等觀光景點，預估秋節車流量很多。

警方建議替代道路如下：國道1號仁德交流道北上路段，東區汽車駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉崑大路上大灣交流道。

南下路段東區駕駛人請走大同路上台86線快速公路，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線快速公路。

台86線快速公路往國道3號關廟交流道部分，可下大潭交流道沿中正南路右轉凱旋路，左轉台86線側車道右轉關廟區中山路左轉南雄路上關廟交流道。 或是下歸仁交流道沿台86線側車道，右轉關廟區中山路左轉南雄路上關廟交流道。