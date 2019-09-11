布袋月之秋聽音樂會抽手機、香港來回機票

2019-09-11 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



後天秋節，觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處與嘉義縣政府 、布袋鎮公所，周末14日下午在高跟鞋教堂南側廣場，聯合擴大舉辦布袋月之秋-月光燒烤音樂會，百組烤肉名額額滿，但遊客參加音樂會參加抽獎，有機會抽蘋果手機及香港來回機票大獎。

縣長翁章梁、雲嘉南濱管理處長徐振能及布袋鎮長陳鳳梅，上午在縣府宣傳，展示烤肉食材及工具，雖烤肉報名額滿，受限場地無法增加報名，但徐振能宣布參加音樂會抽大獎，預約接駁專車等2大亮點，仍讓人期待。

摸彩頭獎 iPhone XS 256GB價值2萬5000 元；二獎香港來回機票價值6050元；三獎台灣好行西濱快線-布袋文創雙日悠遊套票價值2180元，活動當天在高跟鞋教堂園區打卡拍照上傳FB，或憑2張發票不限金額，可至活動服務台兌換摸彩券，在晚間8點50分摸彩前10分鐘投入。

徐振能歡迎民眾周末下午5點到晚間9點，坐在高跟鞋教堂前草皮，參加夕陽下浪漫音樂會，聆賞藝人演唱，包括韋瓦笛室內樂團、純粹人聲合唱團、天使樂團，家家、許書豪、郭修彧、知更等。接駁車採事前預約制，嘉義火車站、 高鐵嘉義站往返高跟鞋教堂，13日下午3點前 預約登記，車位有限額滿為止，預約搭乘網站https://www.accupass.com/go/hhwc。