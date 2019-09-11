再度投資台南！Google今宣布購地興建資料中心

2019-09-11 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



Google今天宣布已在台南購買資料中心興建用地，以因應未來在台資料中心的營運需求，未來將在台南科技工業園區約20公頃興建資料中心，並持續購買台南產的綠電。台南市長黃偉哲表示，Google是全球指標性企業，對環境有深刻責任感，這代表台南在環境保護與綠能發展的長期努力已初步得到國際認同。

Google除了在今年初選定台南為亞洲地區首宗再生能源交易，購買10百萬瓦的再生能源電力，今天又宣布在台南購買資料中心興建用地。Google指出，隨著Google在台資料中心投資的逐漸增加，為台灣人才帶來更多的就業機會，2018年起也開始在台灣的資料中心招收實習生，有幾位實習生在畢業後已被Google資料中心聘用為正職員工，因此決定擴大實習計畫的規模，未來將持續在台灣成長尋求擴展的機會。

黃偉哲表示，感謝經濟部的大力支持，也感謝前市長賴清德、李孟諺的努力，因為有兩位前市長積極爭取投資、致力發展綠能，今天才能結成善果，迎來重大投資。他也緊盯爭取進度，由市府秘書長方進呈作為對外窗口。

黃偉哲說，再生能源發展不但是台灣未來的方向，也是政府對環境保護的莊嚴承諾，也希望有心人不要為了私人利益，刻意杯葛綠電，這樣不但阻撓低碳城市的發展，也間接影響國際企業的投資意願。