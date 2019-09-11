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關渡大橋變「關渡X橋」 淡水人火大

中秋假期到東勢蔗埕鐵馬道 享受玩樂美食最適宜

2019-09-11 09:18聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

中秋連假何處去，來東勢就對了。雲林縣東勢鄉公所將於9月13日在東勢蔗埕鐵馬道舉辦「幸福東勢厝，親子鐵馬道」慶秋節活動，除有親子遊樂區，晚會特別邀請知名藝人謝宜君、朱海君及打狗亂歌團輪番演出，帶來全新的聽覺饗宴，歡迎全國鄉親逗陣來東勢厝享美食、聽好歌、拿大獎。

這項幸福東勢秋節系列活動，由東勢鄉老人會、台塑企業、東勢鄉民代表會、東勢鄉農會等聯合辦理。今年主打「親子鐵馬道」，今天在東勢鄉公所舉行一場親子變裝走秀，為親子活動、東勢好料理、裝置藝術、藝人表演、歡樂摸彩五大活動主題熱身。

東勢鄉長林維戊夫婦和孫子巧扮超級瑪莉、雲林縣工策會副總幹事李培元和孫子裝扮魔法師、東勢農會總幹事陳倉富穿胡蘿蔔裝、代表會主席陳昭源變成大廚師、老人會會長蔡陳嫌穿上藝人華服最亮眼。

鄉長林維戊說，本周五下午二點起在東勢鐵道庶埕園區，有繽紛氣墊遊樂園、夏日消暑釣魚樂、親子闖關遊戲、藝文表演系列親子活動，歡迎爸媽帶著小朋友走向戶外，享受親子時光、欣賞田園風光、感受農村熱情。

林鄉長說，今年特別規畫三座大型裝置藝術，包括「幸福東勢廊道」由兩隻天鵝搭配玫瑰藤蔓，透過鏡頭營造無限延伸的透視感，象徵幸福永無止盡！「夜光鞦韆」晚上將散發出奇幻的彩色燈光，浪漫指數破表，絕對成為夢幻打卡聖地！「LOVE裝置藝術」夜晚亮燈格外迷人，LOVE字樣閃閃發光，繽紛浪漫，希望來到東勢厝的民眾都能感受到幸福滿滿。

主席陳昭源也說，還有東勢在地有名的鴨肉飯、炒米粉、薑母鴨、蚵仔麵線、冰心地瓜、媽祖埔臭豆腐、七里香、海鮮粥等十幾道特色風味料理開放品嚐，要讓遊客呷免驚，感受在地的人情味。

農會總幹事陳倉富表示，晚會由超級英雄揭開序幕，貴賓們盛裝打扮，扮成家喻戶曉的超級英雄，場面熱血沸騰，民眾歡呼聲不斷！鄉長並親自為民眾戴上「LED胡蘿蔔可愛造型髮箍」，台語歌手謝宜君、朱海君及打狗亂歌團輪番上陣，穿插歡樂摸彩，包含電動摩托車、電視、iPad等多項豐富大獎。

東勢農會總幹事陳倉富穿胡蘿蔔裝走秀。記者蔡維斌／攝影
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各村的特色小吃，令人垂涎欲滴。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣工策會副總幹事李培元和孫子裝扮魔法師走秀。記者蔡維斌／攝影
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東勢鄉公所舉行一場親子變裝走秀，為親子活動、東勢好料理、裝置藝術、藝人表演、歡樂...
東勢鄉公所舉行一場親子變裝走秀，為親子活動、東勢好料理、裝置藝術、藝人表演、歡樂摸彩五大活動主題熱身。記者蔡維斌／攝影
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老人會會長蔡陳嫌穿上藝人華服最亮眼。記者蔡維斌／攝影
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各村的特色小吃，令人垂涎欲滴。記者蔡維斌／攝影
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東勢鄉長林維戊夫婦和孫子巧扮超級瑪莉走秀。記者蔡維斌／攝影
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東勢鄉最有名登上國際舞台的紅蘿蔔汁。記者蔡維斌／攝影
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親子裝置藝術法師
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