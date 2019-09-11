空拍機拍黃頭鷺南遷 野鳥學會：觸及野生動物保育法

2019-09-11 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



廖姓男子日前貼出一段影片，內容是以空拍機拍攝黃頭鷺遷徙，貼文中還強調「台灣有世界級奇景：黃頭鷺大遷徙，等待2年終於讓我空拍到了....」；部分媒體新聞還採用該以影片，推廣觀賞黃頭鷺遷徙，但有攝影師質疑，此行為影響黃頭鷺飛行，嘉義縣野鳥學會也認為，空拍方式可能觸及「野生動物保育法」，主管機關可依據開罰。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺認為，該影片拍攝地應該是雲林樟樹湖，從影片上黃頭鷺飛行狀況，根本不是分列式，比較像逃命行為，研判黃頭鷺受上方空拍機驚擾才轉向，因為該飛行路徑，黃頭鷺應該是一路南飛到嘉義太興，不需要在該處盤旋、打轉。

他說，依照過往經驗，黃頭鷺只有經過太興村生毛樹溪谷，因為該處氣流關係，黃頭鷺會順氣流爬升過太興巖，這是自然飛行路線，也是在不驚擾黃頭鷺過程，最適當賞鳥方式，若以空拍機追逐，造成鳥群驚恐紛飛，可能已構成騷擾行為，觸及「野生動物保育法」，主管機關可依據開罰。