糙米煎餅、割稻飯…後壁商圈美食大匯集 周六邀遊客品嘗

2019-09-11 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市後壁區公所結合後壁商圈，9月14日辦理「樂遊~稻。後壁」活動，將集合後壁區20間特色商家攤位參與，當天現場除可獲得80元「消費券」，現場消費金額滿300元，還可參加抽獎活動，邀請各地遊客來台南後壁賞遊吃美食。

台南後壁當年因為紀錄片「無米樂」打開知名度，此次後壁區公所為了推廣在地優良米食跟濃濃人情味，9月14日下午3點起，在後壁火車站前舉辦「樂遊~稻。後壁」活動，現場準備有台灣越光米所製成的米食料理免費分享，讓遊客可一邊聆聽樂團音樂表演一邊快樂的逛市集。

市集規畫參加在地商家有後壁冰糖醬鴨、卡多利亞、裕發興農產品、果乾荼鋪的類果乾、菁寮囝仔的糙米煎餅、富貴食堂的割稻飯、芳榮米廠的各種米製品、云鶴外燴的藥膳五味沙茶鴨等等，還有農創手作烘焙坊的米麩饅頭、陶友居的紅龜粿，現場也安排上茄苳榻榻米、茄芷工坊、閱悅工作室的烙畫及頂長社區的碗粿、米苔目等DIY活動，