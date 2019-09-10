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中秋節假期 雲嘉南享好康

2019-09-10 23:49聯合報 記者／雲嘉南連線報導

南瀛天文館要在台南花園夜市架設望遠鏡，開辦路邊賞月活動。 圖／館方提供
南瀛天文館要在台南花園夜市架設望遠鏡，開辦路邊賞月活動。 圖／館方提供
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中秋節3天連假本周五展開，雲嘉南地區有不少好康免費活動，民眾可省錢度過佳節。

嘉義文化創意產業園區舉辦「嘉義呼搭啦－2019嘉義飲品文化祭」，中秋節13日當天請來國宴主廚劉邦傳舉辦「中秋夜宴」，設計出10道辦桌菜，席開12桌，單人價最低只要700元，揪團價10人一桌6600元，另外還有「桃城夜祭x音樂饗宴」活動，連假期間從下午3點到晚上8點，創意市集及樂團表演。

嘉義市府將於13日晚上8點，在蘭潭三信亭舉辦「三」生有「信」來嘉賞月活動，現場發送限量蛋黃酥，在嘉義行旅臉書按讚打卡還能領小禮。

台南市長黃偉哲大力推薦台劇「俗女養成記」拍攝景點多半在台南，包括後壁區菁寮老街等，女主角住家則是台南市定古蹟「金德興藥舖」，可趁中秋連假來趟追劇之旅。

後壁區公所結合後壁商圈14日下午3點舉辦「樂遊~稻。後壁」活動，20特色商家攤位參與，有台灣越光米的米食料理免費分享，晚上7點還可前往附近國策顧問黃崑虎的黃家古厝聆聽22周年中秋音樂會。台南南瀛天文館12日晚間7點至10點在花園夜市架設天文望遠鏡，可「拍月亮表面的玉兔」。

觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處與縣府擴大舉辦秋節烤肉音樂會，14日下午5點半到8點30分在高跟鞋教堂內南側廣場舉辦布袋月之秋-月光燒烤音樂會。嘉縣梅山鄉太平雲梯本月13日至23日邀請台灣豫劇團在環境劇場演出，遊客可報名參加太平雲梯星空野餐，欣賞百萬夜景。意者請上太平雲梯官網報名。

劍湖山世界旗下主題樂園及大飯店，在9月13日至9月15日連假期間，入園遊客只要對中身分證號碼2或3，就可享門票399元超優惠。

中秋節嘉義連假
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