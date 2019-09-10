麥寮開辦海洋音樂節 勁歌熱唱推動海洋保育

2019-09-10 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣麥寮鄉擁有美麗的海洋卻被環保綠色和平組織評為全國第五髒的海岸，麥寮鄉公所除全面發動淨灘，並委託海廢藝術團隊打造雲林第1座海廢藝術公園，同時在本月21日起首度開辦海洋文化音樂季系列活動，借以音樂揚頌麥寮海洋之美，帶動更多年輕人投入海洋保育。

2019麥寮海派海洋音樂節將於9月28日開唱，邀請海派藝人原子邦尼、旺福樂團、邵雨薇、有感覺樂團、絕情少年Young&Heartless、LEO37+Soss饒舌爵士樂團海派開唱，鄉長蔡長昆邀請全國民眾來麥寮享受熱情的海洋音樂，用音樂陶冶護海心，並品嘗在地風味絕佳的農特產，保證不虛此行。

今天麥寮各界在噢麥樂貨櫃市集為「麥寮海洋音樂節」揭幕，公所主任秘書陳東松、代表會主席韓青山、麥寮中學校長林政雄及各村村長共同在魔術師帶領下，為音樂季看板倒下藍色的「海洋之沙」，象徵保護海洋的決心，也為海洋音樂祭拉開序幕。

陳東松說，除了海派開唱打響麥寮之外，更結合「噢麥樂 Oh My Love 貨櫃市集」打造雲林第1座海廢藝術公園，即日起由海廢藝術家洪敏哲等人進駐，開辦1個月的海廢裝置藝術展，本月21日在濁水溪北提出海口淨灘，並由在地搖滾樂團「生存空間」在貨櫃市集熱情演出，同時也推出麥寮在地漁農創意小鋪市集，一系列活動歡迎大家一起來「歡樂九月瘋麥寮！」。

9月28日海洋音樂節壓軸的重頭戲上場，六組藝人接力演出，幽默的「旺福」唱出第一響，接著「原子邦妮」伴隨麥寮夕陽爆發音樂能量，「leo37+Soss」的饒舌爵士迎接繽紛的夜晚，饒舌雙人組「絕情少年Young&Heartless」Barry＆Zenbo」更將轟炸樂迷聽覺，「有感覺樂團」帶來揪心的靈魂音樂，最後由演歌雙棲「邵雨薇」為海洋音樂節壓軸熱唱。