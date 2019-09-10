陳吉仲與嘉義縣青農座談 釋政策利多解決問題
嘉義縣政府與嘉義縣農會今天上午在縣農會舉行青農座談會，邀請農委會主委陳吉仲率主管出席，協助解決青農遭遇困境，陳吉仲說明發展農業，照顧農民的新農業，釋放政策利多。
陳吉仲率主管與縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、縣農會總幹事黃貞瑜，各鄉鎮市農會總幹事，青農代表座談，溝通遭遇農業困境，陳吉仲說，農委會不僅要提高農民所得，更要讓消費者買到安心農產品，因應氣候變遷、勞動力缺乏，以及農民保障不足問題，陳吉仲提出三大策略推動新農業政策。
包含減少損失或降低成本、增加產出及提高價格，確保農產品安全，對農民四大福利體系，會持續推動，包括提高農漁民子女獎助學金；對基礎環境，補助購買小型農機，會調降肥料價格，放寬專案農貸規定等；產業輔導方面，推廣有機友善、擴大產銷履歷，建立農產品外銷平台。
針對沿海青年漁民照顧，立委蔡易餘提三項建議，陳吉仲說，對蚵民所需吊蚵機，農機具補助也能納入，補助金額為3分之1，申請日期到10月底；對能否增加滯洪池灌溉功能，陳吉仲說，雲林古坑滯洪池就是為調節灌溉及休閒旅遊用途，嘉義沿海有需要，將派人勘查；針對耕作一期轉二期補助，二期轉作補助期間調整，要與鄉鎮公所討論。
陳吉仲指出，未來重要工作與推動的法案共12項，包含建置全國農產品冷鏈物流體系、推動農產品初級加工、完成農業保險法立法、推動農業保險，持續防堵非洲豬瘟與口蹄疫在境外等，建構農業產銷體系，幫助青農朋友。 翁章梁希望主委未來每半年下鄉座談，農業永續發展需要青農投入。
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