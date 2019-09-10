陳吉仲與嘉義縣青農座談 釋政策利多解決問題

2019-09-10 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府與嘉義縣農會今天上午在縣農會舉行青農座談會，邀請農委會主委陳吉仲率主管出席，協助解決青農遭遇困境，陳吉仲說明發展農業，照顧農民的新農業，釋放政策利多。

陳吉仲率主管與縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、縣農會總幹事黃貞瑜，各鄉鎮市農會總幹事，青農代表座談，溝通遭遇農業困境，陳吉仲說，農委會不僅要提高農民所得，更要讓消費者買到安心農產品，因應氣候變遷、勞動力缺乏，以及農民保障不足問題，陳吉仲提出三大策略推動新農業政策。

包含減少損失或降低成本、增加產出及提高價格，確保農產品安全，對農民四大福利體系，會持續推動，包括提高農漁民子女獎助學金；對基礎環境，補助購買小型農機，會調降肥料價格，放寬專案農貸規定等；產業輔導方面，推廣有機友善、擴大產銷履歷，建立農產品外銷平台。

針對沿海青年漁民照顧，立委蔡易餘提三項建議，陳吉仲說，對蚵民所需吊蚵機，農機具補助也能納入，補助金額為3分之1，申請日期到10月底；對能否增加滯洪池灌溉功能，陳吉仲說，雲林古坑滯洪池就是為調節灌溉及休閒旅遊用途，嘉義沿海有需要，將派人勘查；針對耕作一期轉二期補助，二期轉作補助期間調整，要與鄉鎮公所討論。