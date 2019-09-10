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嘉義文創園區請來國宴主廚 設計「中秋夜宴」

2019-09-10 16:50聯合報 記者李承穎╱即時報導

中秋節3天連假即將在本周五展開，嘉義文化創意產業園區舉辦「嘉義呼搭啦－2019嘉義飲品文化祭」，中秋節當天請來國宴主廚劉邦傳設計出「中秋夜宴」菜單，運用嘉義舊酒廠的高粱、竹葉青和烏雞酒等酒品，設計出10道辦桌菜，席開12桌，單人價最低只要700元，揪團價，10人一桌6600元，報完為止。

嘉義飲品文化祭的免費活動則有，由嘉義酒廠員工舉辦的「中秋導覽」，帶領民眾走訪酒廠，介紹嘉義市釀酒故事，並邀請在地茶酒咖啡店的青年業者，擔任策展人，打造「飲品文化體驗館」，教民眾認識飲品文化，並作調酒。

另外，還有「桃城夜祭x音樂饗宴」活動，連假期間從下午3點到晚上8點，都有創意市集，並請當地樂團表演，還有東吳高職學生的調酒表演，及茶服走秀。

嘉義文創園區今天舉辦活動記者會，執行長孫育晴說，除了「中秋夜宴」需報名付費，其他活動皆免費參與，提供民眾與眾不同、最好味的中秋嘉義玩法。

經濟部補助文化園區本次活動，經濟部中小企業處副處長蘇文玲說，文創園區有許多新創團隊進駐，讓年輕人有創業圓夢的機會，希望藉由政府計畫及公私協力，點燃在地創生的種子、扎根成長。

嘉義市建設處長陳光興說，市府致力結合、發揚在地產業及嘉義市的特色，像是本次活動就是舊酒廠再利用，祝活動圓滿成功。

嘉義文創園區請來國宴主廚劉邦傳（右）設計出「中秋夜宴」，要讓民眾過不一樣的中秋節...
嘉義文創園區請來國宴主廚劉邦傳（右）設計出「中秋夜宴」，要讓民眾過不一樣的中秋節。記者李承穎／攝影
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嘉義文化創意產業園區舉辦「嘉義呼搭啦－2019嘉義飲品文化祭」，要讓民眾過不一樣...
嘉義文化創意產業園區舉辦「嘉義呼搭啦－2019嘉義飲品文化祭」，要讓民眾過不一樣的中秋節。記者李承穎／攝影
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嘉義文創園區舉辦嘉義飲品文化祭，請來東吳高職的學生表演調酒。記者李承穎／攝影
嘉義文創園區舉辦嘉義飲品文化祭，請來東吳高職的學生表演調酒。記者李承穎／攝影
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嘉義中秋節
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