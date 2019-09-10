搶秋冬旅遊補助 嘉義有飯店零元住宿、汽車旅館280元

2019-09-10 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



交通部觀光局秋冬旅遊補助上路，搶補助商機大餅，嘉義縣富野渡假酒店搭配秋冬旅遊補助，推出嘉義鄉親在12月底前，住宿2人房免費，還有早餐的專案；嘉義市知名常春藤汽車旅館，推出「折扣後」2人房每間最低只要280元的優惠。

嘉義富野渡假酒店之前搭配政府推出暖冬旅遊補助，推出嘉義鄉親在1月底前，周間住宿2人房免費還有早餐的專案，立即引發網路和群組熱烈轉發訊息和討論；這次再度針對秋冬旅遊補助，推出嘉義鄉親在12月底前，住宿2人房免費還有早餐的專案。

這項零元住宿專案的適用對象，除了身分證開頭英文字母是Q和I，另在嘉義縣市出生，或住址在嘉義縣市，以及中正和南華大學教職員、學生，都可享用在12月底前， 周日到周五的零元住飯店，二人房加早餐。飯店表示，住宿民眾先上觀光局網站申請。

另觀光局國旅秋冬補助1000元，嘉市常春藤汽車旅館「折扣後」兩人房每間最低只要280元！限周日至周五住宿，每房最高折抵1000元，每周六、連續假日不適用秋冬補助優惠補助，限透過飯店官網、電話訂房才可享優惠，線上訂房平台不適用優惠，每人可享一次基本補助，登錄證件手機號碼務必要正確。