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搶秋冬旅遊補助 嘉義有飯店零元住宿、汽車旅館280元

2019-09-10 16:41聯合報 記者魯永明╱即時報導

交通部觀光局秋冬旅遊補助上路，搶補助商機大餅，嘉義縣富野渡假酒店搭配秋冬旅遊補助，推出嘉義鄉親在12月底前，住宿2人房免費，還有早餐的專案；嘉義市知名常春藤汽車旅館，推出「折扣後」2人房每間最低只要280元的優惠。

嘉義富野渡假酒店之前搭配政府推出暖冬旅遊補助，推出嘉義鄉親在1月底前，周間住宿2人房免費還有早餐的專案，立即引發網路和群組熱烈轉發訊息和討論；這次再度針對秋冬旅遊補助，推出嘉義鄉親在12月底前，住宿2人房免費還有早餐的專案。

這項零元住宿專案的適用對象，除了身分證開頭英文字母是Q和I，另在嘉義縣市出生，或住址在嘉義縣市，以及中正和南華大學教職員、學生，都可享用在12月底前， 周日到周五的零元住飯店，二人房加早餐。飯店表示，住宿民眾先上觀光局網站申請。

另觀光局國旅秋冬補助1000元，嘉市常春藤汽車旅館「折扣後」兩人房每間最低只要280元！限周日至周五住宿，每房最高折抵1000元，每周六、連續假日不適用秋冬補助優惠補助，限透過飯店官網、電話訂房才可享優惠，線上訂房平台不適用優惠，每人可享一次基本補助，登錄證件手機號碼務必要正確。

使用秋冬補助入住前請務必自行先上網登記上傳證件和正確手機號碼，專案不適用於中秋節及其它連續假日，包括9月13日至15日、10月5日、10月10日至13日、12月31日不適用，不得與其他優惠一併使用。專案不適合「團體訂房」，每日優惠間數有限，必需事先預訂詢問才享優惠價。

嘉義縣富野渡假酒店搭配秋冬旅遊補助，推出嘉義鄉親在12月底前，住宿2人房免費，還...
嘉義縣富野渡假酒店搭配秋冬旅遊補助，推出嘉義鄉親在12月底前，住宿2人房免費，還有早餐的專案。圖／聯合報系資料照片
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嘉義市常春藤汽車旅館搭配秋冬旅遊補助，「折扣後」兩人房每間最低只要280元。圖／...
嘉義市常春藤汽車旅館搭配秋冬旅遊補助，「折扣後」兩人房每間最低只要280元。圖／擷取常春藤臉書
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嘉義訂房汽車旅館
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