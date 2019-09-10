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雲林斗六電話字頭522用戶 明天下午將暫時斷線

2019-09-10 16:39聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

中華電信雲林營運處為提升通話品質，將於明天下午進行雲林縣斗六市鎮南交換機新、舊設備改接作業，屆時電話字頭為522的用戶將暫停通話及上網。

中華電信雲林營運處表示，斗六市鎮南交換機將於9月11日下午3點實施交換機新、舊設備改接作業，屆時該區域的電話語音、傳真、寬頻上網電話字頭為522及鎮南里的用戶，將暫停通話及上網約15分鐘至60分鐘，可能會造成部分用戶短暫不便，敬請見諒，設備更新後，通話、上網品質都能夠提升。

為提升通話品質，中華電信雲林營運處將於明天下午進行雲林縣斗六市鎮南交換機新、舊設...
為提升通話品質，中華電信雲林營運處將於明天下午進行雲林縣斗六市鎮南交換機新、舊設備改接作業，屆時電話字頭為522的用戶將暫停通話及上網。記者陳雅玲／攝影
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