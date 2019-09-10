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雲林首座公托家園啟用 縣長加碼補助要年輕人放心生育

2019-09-10 16:39聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣第一座社區公共托育家園今天在北港鎮北辰國小正式揭牌啟用，未來將提供優質、平價、社區在地化服務，讓家長安心就近托育，未來也將陸續在斗六、虎尾及西螺增設公托據點，打造雲林友善城市。

揭牌儀式由縣長張麗善、縣議員蔡孟真、社會處長林文志、大同技術學院主任郭俊豪、北辰國小校長陳明誌、中華國際婦幼福利發展學會理事長謝玉英、北港商圈理事長陳威任共同揭牌。

「這是打造雲林友善城市的里程碑」縣長張麗善說，雲林目前縣內0至3歲嬰幼兒人數1萬8112人，為建立「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」友善育兒環境與措施，將北辰國小閒置教室修繕改設為雲林第1座社區公共托育家園，提供優質托育照顧及平價化托育，讓年輕父母可就近、就地將幼兒放心托顧並安心上班。

張麗善說，北港公托家園委託大同技術學院經營管理，館內空間麻雀雖小但五臟俱全，有專為0至3歲寶寶的活動區、睡眠區、清潔區、備餐區等，也有感統、多元適齡教具、玩具，包括角色扮演、積木搭建、益智操作、積木牆等益智遊戲，以及親子共讀的幼兒繪本，更有爬行、學步、說故事及特殊課程，提供優質托育服務，預計收托12名幼兒，每月費用9000元，其中縣府提供3000元的托育補助。

張縣長說，為減輕負擔，鼓勵年輕人願意生、勇敢生，縣府整合教育處及社會處8月份啟動「擴大發放2至4歲育兒津貼」加碼補助，孩子從出生到2歲每月可領2500元育兒津貼，另可選擇每月6000元的準公共化托育補助（簽約保母、托嬰中心）或祖孫托育補助（2000到3000元）。

張麗善說，除了上述的補助，幼兒滿2歲以後，縣府又規劃有平價優質的公立及非營利幼兒園，把私幼轉型準公共幼兒園，目前符合申請條件的私幼已有七成以上加入準公共幼兒園，家長每月負擔不超過4500元。

她說，如果在家帶小孩且孩子就讀一般私幼的家長，今年8月起也可領到「擴大發放2至4歲育兒津貼」每月2500元，等於說0至5歲從托育、生活照顧到學前教育，全面都有經費補助。

張縣長感謝北辰國小提供優質場地，打造0到99歲的友善校園，以及大同技術學院願意在可能無法盈餘之下進駐，用愛心和專業為孩子付出。

社會處長林文志也表示，未來公共托育家園將擴及20鄉鎮，預計到110年全縣建置4處，營造安心友善的托育城市。

雲林縣長張麗善（左五）為設在北辰國小的雲林縣首座公共托育家園揭牌。記者蔡維斌／攝...
雲林縣長張麗善（左五）為設在北辰國小的雲林縣首座公共托育家園揭牌。記者蔡維斌／攝影
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公托家園的清潔區也十分完善，讓小朋友快樂嗯嗯。記者蔡維斌／攝影
公托家園的清潔區也十分完善，讓小朋友快樂嗯嗯。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善在公托家園啟用後，陪孩子玩，逗孩子開心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善在公托家園啟用後，陪孩子玩，逗孩子開心。記者蔡維斌／攝影
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公托家園小朋友的設施完善，空間明亮且又安全。記者蔡維斌／攝影
公托家園小朋友的設施完善，空間明亮且又安全。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善（左五）為設在北辰國小的雲林縣首座公共托育家園揭牌。記者蔡維斌／攝...
雲林縣長張麗善（左五）為設在北辰國小的雲林縣首座公共托育家園揭牌。記者蔡維斌／攝影
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親子共讀區提供各種有助於孩子發展的繪本。記者蔡維斌／攝影
親子共讀區提供各種有助於孩子發展的繪本。記者蔡維斌／攝影
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公托家園小朋友的設施完善，空間明亮且又安全。記者蔡維斌／攝影
公托家園小朋友的設施完善，空間明亮且又安全。記者蔡維斌／攝影
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公托家園小朋友的設施完善，空間明亮且又安全。記者蔡維斌／攝影
公托家園小朋友的設施完善，空間明亮且又安全。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善在公托家園啟用後，陪孩子玩，逗孩子開心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善在公托家園啟用後，陪孩子玩，逗孩子開心。記者蔡維斌／攝影
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托育張麗善幼兒園
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