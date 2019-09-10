全台第一座示範市場 雲林斗六東市場爭取納為歷史建物

2019-09-10 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣斗六市東市場被列為危險建物，預計年底拆除作為臨時停車場，地方文史工作者及攤商遍尋文史資料，以全台灣第一座示範市場等理由爭取東市場納為歷史建築物。圖／斗六東市場再生推動聯盟提供 分享 facebook 雲林縣斗六市東市場被列為危險建物，已封閉禁止人車進入，預計年底拆除作為臨時停車場，地方文史工作者及攤商遍尋文史資料，以東市場是昭和初年間斗六街的第二公設市場、全台灣第一座示範市場、美援建築等事證，爭取東市場納為歷史建築物，雲林縣政府將請專家重新評估東市場文資保存價值，斗六市公所也配合緩拆。

雲林溪文化聚落聯盟總召張妙祝表示，根據雲林科技大學建築與室內設計系老師劉銓芝提供的資料，東市場為1962年建造的現代市場建築，營建年代雖然不算久遠，卻是該年代全台第一座新建的「示範市場」，具備台灣市場發展史上相當重要的價值。

張妙祝表示，東市場是美援補助興建的建築，一如當時其他的美援建築，主要採取現代主義的簡明建築形式，注重中央挑高走廊、高窗採光、空氣流通等設計，並強化汙水處理、冷凍儲存等設備，屬二戰後現代建築的見證案例。

張妙祝表示，為避免快速拆除的憾事發生，已將相關文史資料提估雲林縣政府建議將東市場指定暫定古蹟，保全市場建築評估文資價值，並將在今晚7時至8時30分在斗六新興宮，透過廟口來開講，開放公民參與討論東市場未來發展。