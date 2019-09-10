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內政部審議通過用地變更 嘉市鐵路高架化再進一步

2019-09-10 15:32聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市政府配合交通部鐵道局辦理「嘉義市區鐵路高架化計畫案」，辦理永久軌定線範圍都市計畫變更案，內政部都市計畫委員會今天審議通過，鐵路用地和車站專用區等都市計畫變更，嘉市鐵路高架化工程又往前進一步。

嘉市都市發展處指出，這次審議通過的是道路用地變更成鐵路用地，例如世賢地下道、嘉雄陸橋、文化路和國華街，會是未來鐵路高架化後行經的路段，這次都變更成鐵路用地。

另外一項重大進展，則是將嘉北車站和嘉義車站，從車站用地變更成車站專用區，未來可透過招商，興建購物中心、商辦大樓等，多元性的使用車站用地，帶動都市發展。

交通部去年11月13日核定永久軌定線範圍，進行第一階段都市計畫變更作業，並針對騰空土地、路廊沿線及周邊地區研提整體方案與規劃構想。此次都市計畫變更作業7月2日經嘉義市都市計畫委員會第132次會議審查通過，並函送內政部都市計畫委員會審議。

嘉義市鐵路高架化計畫，主要目標是為消除鐵路沿線兩側地區發展的阻礙，提升都市土地利用價值，均衡都市發展，促進經濟繁榮，優化市區環境生活品質，改善市容景觀與交通問題。

計畫範圍北自牛稠溪橋、南至北回歸線站南端，將現有地面鐵路移至高架橋上，全長約10.9公里。

市府希望「車站區、路廊沿線」成為嘉義市的心臟，並配合鐵路高架化的都市縫合先期規畫，驅動東、西區發展的動能，思考鐵路高架化後周邊土地的利用與景觀的改善，並透過「市民參與」的過程，讓嘉義市的經濟體質脫胎換骨，並使火車站周邊成為矚目的嘉義新地標。

嘉市鐵路高架化又進一步。圖／嘉義市政府提供
嘉市鐵路高架化又進一步。圖／嘉義市政府提供
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嘉義都市計畫鐵路高架化
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